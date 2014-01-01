- Главная
- Все клиники
- Доктор Кан
Доктор Кан
В клинике 4 врача
Адреса
ул. Енисейская, 23Д кор. 2
БЦ "International Bayview Towers", вход через гостиницу "Bay Garden", 6-й этаж, пом. 601
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Современная стоматология оказывает полный спектр стоматологических услуг для взрослых и детей.
Стоматология – единственный путь получить шикарную улыбку, которой будут восхищаться абсолютно все.
Консультация от 1000 руб.
Действует рассрочка от банка.
Услуги:
- терапия и ортопедия;
- ортодонтия и хирургия;
- имплантация и протезирование;
- отбеливание и гигиена;
- детская стоматология.
Филиал находится в БЦ "International Bayview Towers".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей