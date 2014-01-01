  1. Главная
Доктор Кан
6.1
Рейтинг

Доктор Кан

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Енисейская, 23Д кор. 2
БЦ "International Bayview Towers", вход через гостиницу "Bay Garden", 6-й этаж, пом. 601
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 39 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Современная стоматология оказывает полный спектр стоматологических услуг для взрослых и детей.

Врачи работающие в клинике
Оленич Елизавета Витальевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Оленич Елизавета Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ябковский Алексей Сергеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ябковский Алексей Сергеевич

Стоматолог
Стаж 6 лет
Стоматолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

