Кириллица
3.0
Рейтинг

Кириллица

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Калинина, 25
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Бадикова Надежда Константиновна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Бадикова Надежда Константиновна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 44 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Блинова Надежда Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блинова Надежда Константиновна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 16 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Блинов Эдуард Юрьевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Блинов Эдуард Юрьевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калюжный Степан Григорьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Калюжный Степан Григорьевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малышева Татьяна Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Малышева Татьяна Вячеславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Авакян Сюзанна Самвеловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авакян Сюзанна Самвеловна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Богатырева Дарья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богатырева Дарья Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Елистратов Кирилл Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Елистратов Кирилл Игоревич

Стоматолог-ортодонт
Стаж 15 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гусева Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гусева Ирина Васильевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

