Elistratov Medical Group
5.8
Рейтинг

Elistratov Medical Group

В клинике 12 врачей
Адреса
ул. Станюковича, 3
2-й этаж
c 8:15 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 40 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Нет информации

Врачи работающие в клинике
Пасечник Юлия Олеговна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
4
отзыва

Пасечник Юлия Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Афутина Марина Игоревна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
4
отзыва

Афутина Марина Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Афутин Александр Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
3
отзыва

Афутин Александр Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соловьева Ольга Сергеевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
3
отзыва

Соловьева Ольга Сергеевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Аксёнова Татьяна Дмитриевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Аксёнова Татьяна Дмитриевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Геворкян Арман Каренович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Геворкян Арман Каренович

Стоматолог-имплантолог, Хирург-имплантолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лавренников Владислав Ярославович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
3
отзыва

Лавренников Владислав Ярославович

Стоматолог-ортопед
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Елистратов Игорь Владимирович
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
4
отзыва

Елистратов Игорь Владимирович

Стоматолог-ортодонт, Главный врач
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевченко Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Шевченко Елена Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гамбурцева Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Гамбурцева Галина Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Литвинова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Литвинова Татьяна Анатольевна

Рентгенолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Хлудеева Альбина Денисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Хлудеева Альбина Денисовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

