- Главная
- Все клиники
- Профессорская клиника Едранова
Профессорская клиника Едранова
В клинике 5 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортопедия, протезирование с опорой на импланты.
Первичный осмотр + снимок (обязательно) - 11250 руб.
ИП Едранов С. С.
ООО "ПКЕ".
ПКЕ - Профессорская клиника Едранов.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в БЦ "Family park".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет / Доктор медицинских наук
Стаж 28 лет / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре