Профессорская клиника Едранова
0.0
Рейтинг

Профессорская клиника Едранова

В клинике 5 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 48А
БЦ "Family park", оф. 501
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортопедия, протезирование с опорой на импланты.

Врачи работающие в клинике
Едранов Сергей Сергеевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Едранов Сергей Сергеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 28 лет / Доктор медицинских наук
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 28 лет / Доктор медицинских наук
Шекунова Татьяна Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шекунова Татьяна Евгеньевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 21 год
Стоматолог-гигиенист
Стаж 21 год
Гвоздев Кирилл Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гвоздев Кирилл Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Головковский Глеб Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Головковский Глеб Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Строганова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Строганова Ирина Вячеславовна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 21 год
Стоматолог-гигиенист
Стаж 21 год
