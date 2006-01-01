  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Доктор Дента
Доктор Дента
0.0
Рейтинг

Доктор Дента

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Кирова, 60А
3-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 50 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Тибенко Юрий Эммануилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тибенко Юрий Эммануилович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники