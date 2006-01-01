- Главная
- Все клиники
- Доктор Дента
Доктор Дента
В клинике 1 врач
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
ООО "Доктор Дента".
Консультация бесплатно.
Услуги в рассрочку, парковка, Wi-Fi.
Работа в выходные дни - по записи.
Хирургия:
- имплантация,
- хирургия пародонта,
- пластическая хирургия полости рта.
Лечение:
- наращивание зубов,
- пломбы,
- гигиена полости рта,
- лечение пародонта,
- эстетическое восстановление зубов.
Ортопедия:
- изготовление виниров,
- бюгельное протезирование,
- протезирование на имплантах,
- протезирование металлокерамикой,
- протезирование безметалловой керамикой.
Лицензия ЛО-25-01-002182.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре