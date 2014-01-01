  1. Главная
Доктор Бондарь
0.0
Рейтинг

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Алтайская, 3
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 54 минуты
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Неврология, игло-рефлексотерапия. Детский и взрослый массаж и мануальная терапия.

Врачи работающие в клинике
Рева Дмитрий Вячеславович
10
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
83
отзыва

Мануальный терапевт, Массажист, Остеопат, Иглорефлексотерапевт
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Принимает детей

