ДК Дент
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Клиника специализируется на немедленной нагрузке сразу после имплантации, в том числе по методике "все на 4-х".
Выполнение работ:
- все виды лечения зубов;
- профессиональную гигиену полости рта;
- пародонтологические операции;
- закрытие рецессий (оголение шейки зуба);
- изготовление керамических реставраций (виниры, накладки, коронки);
- имплантацию зубов любой сложности.
Все манипуляции проводятся с использованием увеличения. Работа на современном оборудовании (Kavo, Dentsply Sirona, NSK, W&H, EMS).
Сотрудничество с:
- "3D Томография";
- "Юнилаб".
Стоимость:
- Первичная консультация - 1000 руб.;
- Имплантация - от 32.000;
- Лечение - от 4.000;
- Виниры - от 25.000
Лицензия ЛО-25-01-004662.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Врачи работающие в клинике
