ДК Дент
3.8
Рейтинг

ДК Дент

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Ильичева, 27
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 58 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Клиника специализируется на немедленной нагрузке сразу после имплантации, в том числе по методике "все на 4-х".

Врачи работающие в клинике
Монькин Андрей Андреевич
9.3
11
отзывов

Монькин Андрей Андреевич

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Сушков Владислав Алексеевич
6.6
2
отзыва

Сушков Владислав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Лебедев Максим Сергеевич
6.6
2
отзыва

Лебедев Максим Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Цисельская Александра Александровна
6.0
0
отзывов

Цисельская Александра Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
