Династия
0.0
Рейтинг

Династия

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Иртышская, 5
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 1 минуту
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Предоставление стоматологических услуг. Хирургия.

Врачи работающие в клинике
Прокопьева Анастасия Игоревна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Кровяков Игорь Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
