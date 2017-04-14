  1. Главная
7.2
Рейтинг

В клинике 43 врача
Адреса
ул. Адмирала Горшкова, 67
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 1 минуту
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Луговая, 65
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 1 минуту
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Калинина, 11А/2
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 1 минуту
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.

Врачи работающие в клинике
Кузьменко Елена Анатольевна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

УЗИ-специалист, Главный врач
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Шишкин Владимир Павлович
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Кривенко Людмила Евгеньевна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ревматолог, Терапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Русинова Елена Николаевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гинеколог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Гинеколог-эндокринолог, Дерматовенеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Кошкин Валерий Юрьевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Ли Софья Борисовна (Ли Сон-дя)
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Дьяков Игорь Андреевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Чижова Лариса Антоновна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Лор (оториноларинголог)
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Коваль Нелли Викторовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Врач функциональной диагностики
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Усатюк Наталья Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гинеколог-онколог
Стаж 21 год
Гордей Оксана Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Луговая Елена Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Кузяева Алина Семёновна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Юзеева Наталья Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Окулист (офтальмолог)
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Цыганкова Ольга Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Бубенец Екатерина Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ревматолог, Терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Зайкова Наталья Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кардиолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Обухов Михаил Вениаминович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

УЗИ-специалист, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 22 года / Врач первой категории
Матузенко Галина Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ревматолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Солдатов Николай Яковлевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трансфузиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Горбунова Татьяна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 26 лет
Чернова Лариса Алексеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Красовский Александр Романович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Топильская Елена Гавриловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Киселева Людмила Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Психолог, Психотерапевт
Стаж 37 лет
Принимает детей
Рубан Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уролог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Шестунова Ирина Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Невролог (невропатолог)
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Седых Иван Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уролог-андролог
Стаж 6 лет
Принимает детей
Шаповалов Вячеслав Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Копотилова Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уролог, Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Филонов Игорь Валерьевич
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Харченко (Котова) Елена Вениаминовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Москалец Евгений Андреевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кардиолог
Стаж 9 лет
Сараговец Дмитрий Евгеньевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Уролог
Стаж 12 лет
Диденко Наталья Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Терапевт
Стаж 44 года
Кузора Наталья Анатольевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Погребной Дмитрий Станиславович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мануальный терапевт, Кинезиолог, Реабилитолог
Стаж 25 лет
Принимает детей
Дубов Виталий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гематолог
Стаж 5 лет
Солдатов Сергей Николаевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
