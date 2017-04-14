- Главная
Прием ведут специалисты высшей категории, имеются врачи всех специализаций. Современное диагностическое оборудование. Проводится томография сетчатки глаза. Консультации врачей: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, гинеколога, невролога. Прием гематолога. Прием кинезиолога. Мануальная терапия. Медицинский массаж. УЗИ всех органов, суставов и сосудов. Нейросонография. Современное диагностическое оборудование.
ООО "ДиаМед".
ООО "Диамед центр".
Услуги:
- Консультации специалистов: невролога, терапевта, кардиолога, ревматолога, гастроэнтеролога, офтальмолога, эндокринолога, онколога-маммолога, мануального терапевта, флеболога (сосудистого хирурга);
- Лимфопрессотерапия (лимфодренаж);
- УЗИ внутренних органов и органов малого таза, молочных желез, суставов, мягких тканей, УЗИ сердца (эхокардиография), УЗИ глаза, УЗИ сосудов (цветовое дуплексное сканирование артерий и вен верхних и нижних конечностей, сосудов головы и шеи, глаз, сосудов почек, сосудов брюшной полости). УЗИ детям;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Суточное мониторирование ЭКГ (холтер-ЭКГ);
- Суточное мониторирование артериального давления (СМАД);
- Офтальмология – диагностика, лечение;
- Мануальная терапия взрослым и детям;
- Медицинский (лечебный) и другие виды массажа взрослым и детям;
- Кольпоскопия (только на Луговой 65)
- Озонотерапия.
Медкомиссия (на права, на оружие, сан.книжка).
Лицензия Л041-01023-25/00312880 от 14.04.2017.
