Диалог
В клинике 3 врача
Адреса
Информация
Возможны индивидуальные консультации.
Центр "Диалог" предлагает увлекательные занятия для взрослых и детей.
Для детей:
- студия развития детей "Почемучки" предлагает обучение чтению и счету, расширение кругозора, занятия математикой, развитие памяти, внимания, логики,
- подготовка будущего первоклассника к школе,
- занятия танцами с элементами развития психических функций - развитие основных психических процессов и качеств: памяти, внимания, наблюдательности, фантазии, воображения, коммуникабельности, чувства ритма. Снижение физического и эмоционального напряжения ребенка.
Тренинги и семинары:
- семинар-практикум "Исполнение желаний",
- семинар-практикум "Как найти настоящую любовь и построить серьезные отношения",
- тренинг "Гимнастика ума или мозг на 100%",
- тренинг – семинар "Секс в жизни женщины",
- базовый авторский тренинг "Пробуждение внутренней Богини",
- психодрама – вдохновение и техника. Учебно-терапевтическая группа.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Учебно-консультативный психологический центр Диалог".
Врачи работающие в клинике
Принимает детей
Принимает детей
