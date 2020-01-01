- Главная
- Все клиники
- Диадент
Диадент
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение, протезирование зубов.
Стоимость первичной консультации - 450 руб.
Врачи:
- Стоматолог-хирург.
Лицензия ЛО-25-01-002538.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей