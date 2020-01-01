  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Диадент
Диадент
5.6
Рейтинг

Диадент

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Пологая, 54А
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 10 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение, протезирование зубов.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Афиногенова Валерия Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Афиногенова Валерия Валерьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 28 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Керейбаева (Гуреева) Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Керейбаева (Гуреева) Ольга Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
Все клиники