George Group
8.3
Рейтинг

George Group

В клинике 54 врача
Адреса
ул. Адмирала Фокина, 29
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 13 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
пр-т Океанский, 41
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 13 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
пр-т Красного Знамени, 84
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 13 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Еще 2
Информация

Полный комплекс стоматологических услуг. ЛОР-кабинет.

Врачи работающие в клинике
Воронкова Анна Леонидовна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Воронкова Анна Леонидовна

Стоматолог
Стаж 19 лет
Стоматолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бабенко Юлия Александровна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Бабенко Юлия Александровна

Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дзюба Игорь Станиславович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Дзюба Игорь Станиславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воронова Анастасия Владиславовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Воронова Анастасия Владиславовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дрозд Анастасия Сергеевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дрозд Анастасия Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ткач Юлия Николаевна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ткач Юлия Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гансгорн Герман Геннадьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гансгорн Герман Геннадьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мельник Екатерина Валерьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Мельник Екатерина Валерьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алехина Елена Владимировна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Алехина Елена Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семенов Александр Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Семенов Александр Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лысова Валентина Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лысова Валентина Григорьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 32 года / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пашкова Элина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пашкова Элина Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Суравцова Юлия Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Суравцова Юлия Сергеевна

Стоматолог
Стаж 23 года
Стоматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таутиева Зарина Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Таутиева Зарина Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 32 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Еськова (Кулумбегова) Майя Нугзариевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Еськова (Кулумбегова) Майя Нугзариевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вишневская Анна Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вишневская Анна Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ганич (Першина) Наталья Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ганич (Першина) Наталья Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трофимова Александра Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Трофимова Александра Сергеевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Агашков Павел Сергеевич
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Агашков Павел Сергеевич

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тарханова Дина Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарханова Дина Евгеньевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Андреева (Марченко) Екатерина Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Андреева (Марченко) Екатерина Олеговна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Морозова Евгения Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Морозова Евгения Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прудова Лилия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прудова Лилия Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Авдеева Виктория Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Авдеева Виктория Геннадьевна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Концевая Анастасия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Концевая Анастасия Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чуков Алексей Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чуков Алексей Николаевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рыкова Светлана Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рыкова Светлана Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кручан Ирина Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кручан Ирина Викторовна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Северинец Татьяна Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Северинец Татьяна Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Стоматолог-гигиенист
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Агашкова Анастасия Игоревна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Агашкова Анастасия Игоревна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хренков Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хренков Андрей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Злаказова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Злаказова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Терещенко Антон Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терещенко Антон Андреевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Красовская Элина Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красовская Элина Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Восканян Оксана Геворговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Восканян Оксана Геворговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Логоша Екатерина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Логоша Екатерина Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косинская Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косинская Марина Николаевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скутельник Владимир Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скутельник Владимир Владимирович

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гусев Александр Викторович
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гусев Александр Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Спирина Виктория Юрьевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Спирина Виктория Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Жанна Григорьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Жанна Григорьевна

Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 25 лет
Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трусова Эльвира Николаевна
5.6
Рейтинг
Рейтинг
5.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Трусова Эльвира Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Барсуков Иван Борисович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Барсуков Иван Борисович

Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сельскова Наталья Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сельскова Наталья Сергеевна

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мелихова Таисия Андреевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мелихова Таисия Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Голубник Евгений Николаевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Голубник Евгений Николаевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юруткин Родион Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юруткин Родион Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федоров Даниил Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федоров Даниил Игоревич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егарев Дмитрий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егарев Дмитрий Владимирович

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Холова Заррина Фахриддиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холова Заррина Фахриддиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батырева Алена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батырева Алена Владимировна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванова Валерия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Валерия Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тигранян Размик Зорикович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тигранян Размик Зорикович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Палоян Маринэ Гришаевна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Палоян Маринэ Гришаевна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

