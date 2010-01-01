- Главная
George Group
В клинике 54 врача
Адреса
- +7 (423) 265 05 05 , офис
- +7 (800) 222 10 01 , единая справочная
- +7 (423) 226 10 01
ул. Адмирала Фокина, 29
1-й этаж
пр-т Океанский, 41
1-й этаж
пр-т Красного Знамени, 84
1-й этаж
Детская стоматологическая клиника "Талала"
ул. Светланская, 157
1-й этаж
Детская стоматологическая клиника "Талала"
пр-т 100-летия Владивостока, 30
1-й этаж
Еще 2
Информация
Полный комплекс стоматологических услуг. ЛОР-кабинет.
Услуги стоматологии:
- протезирование, в т. ч. по технологии "Procera",
- имплантация "NobelBiocare", "AstraTech",
- лечение лазером,
- рентген-кабинет,
- дентальный томограф "Veraviewepocs" 3D P-40 1700.
Возможно проведение операций под общим наркозом.
Детская стоматология:
- гигиеническая чистка зубов,
- профилактика кариеса (в т. ч. медикаментозными методами),
- лечение кариеса без препарирования, в стадии пятна, лазером без бора,
- внутривенный наркоз,
- седация с закисью азота,
- обучение родителей и детей правильной гигиене полости рта.
Кабинет отоларинголога:
Приемы для детей и взрослых. Консультации, диагностика, лечение.
Прием ведет врач 1-й кат. для детей и взрослых - Лопунова Елена Викторовна.
Кабинет оснащен высокотехнологичным немецким оборудованием ATMOS.
Проводятся следующие манипуляции:
- Промывание миндалин;
- Удаление серных пробок;
- Продувание слуховой трубы;
- Промывание носа водоструйным методом и методом перемещения;
- Внутригортанные вливания лекарственных средств;
- Пункция верхнечелюстной пазухи;
- Вскрытие фурункулов лор-органов;
- Лечение отита;
- Исследование вестибулярного аппарата;
- Эндоскопия лор-органов (гибкий эндоскоп);
- Лечение аденоидов;
- Проверка слуха (аудиометрия);
- Диагностика и лечение зависимости от сосудосуживающих лекарств;
- УЗИ пазух носа;
- Оформление справок;
- Оформление листов нетрудоспособности, в т. ч. по уходу за детьми.
Центр готов оказать специализированную экстренную помощь в день обращения.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 7 лет
Принимает детей
Стаж 6 лет
Стаж не указан
Стаж 32 года / Врач первой категории
Стаж 11 лет
Стаж 23 года
Стаж 32 года
Стаж 16 лет
Стаж 15 лет
Стаж не указан
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Принимает детей
Стаж 17 лет
Принимает детей
Принимает детей
Принимает детей
Стаж 9 лет
Стаж 15 лет
Стаж 34 года
Стаж 25 лет
Стаж 27 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 10 лет
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач второй категории
Принимает детей
Стаж не указан
