Детский доктор
5.0
Рейтинг

Детский доктор

В клинике 71 врач
Адреса
пр-т Красного Знамени, 156
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:30 до 11:00. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Фадеева, 14
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:30 до 11:00. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Кирова, 14
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 14 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:30 до 11:00. Сейчас закрыто
Прием анализов
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.

Врачи работающие в клинике
Малетина Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малетина Наталья Владимировна

Гематолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Гематолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Белякова Ольга Олеговна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Белякова Ольга Олеговна

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Котлова Наталья Васильевна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Котлова Наталья Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Субботин Евгений Александрович
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Субботин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Стадник Антонина Николаевна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Стадник Антонина Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лысанская Алина Владимировна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Лысанская Алина Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 33 года / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полиенко Наталья Анатольевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Полиенко Наталья Анатольевна

Педиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тамамян Анастасия Сергеевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Тамамян Анастасия Сергеевна

Педиатр
Стаж 16 лет
Педиатр
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шмелева Ольга Борисовна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шмелева Ольга Борисовна

Педиатр
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Румянцев Илья Михайлович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Румянцев Илья Михайлович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 12 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Айвазова Екатерина Ониковна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Айвазова Екатерина Ониковна

Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ганзюк Светлана Анатольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ганзюк Светлана Анатольевна

Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лембиков Владислав Олегович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Лембиков Владислав Олегович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дубовый Сергей Анатольевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дубовый Сергей Анатольевич

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Никифоров Евгений Олегович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Никифоров Евгений Олегович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шамаханова Наталья Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шамаханова Наталья Сергеевна

Педиатр
Стаж 22 года
Педиатр
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грудцина Ирина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Грудцина Ирина Викторовна

Дерматолог
Стаж 28 лет
Дерматолог
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Даниленко Жанна Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Даниленко Жанна Вячеславовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Горбач Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горбач Наталья Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дремина Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дремина Наталья Анатольевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 26 лет
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кожедуб Татьяна Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кожедуб Татьяна Николаевна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полубесова Надежда Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полубесова Надежда Игоревна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 17 лет
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Терёхин Павел Дмитриевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Терёхин Павел Дмитриевич

Клинический психолог
Стаж 7 лет
Клинический психолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Храмкова Марина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Храмкова Марина Анатольевна

Педиатр
Стаж 36 лет
Педиатр
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цой Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Цой Ирина Анатольевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 34 года
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ситкина Наталья Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ситкина Наталья Ивановна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гурьева Маринжина Марленовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурьева Маринжина Марленовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Разнообрядцева Евгения Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Разнообрядцева Евгения Львовна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Артемова Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артемова Светлана Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ди Ирина Санчольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ди Ирина Санчольевна

Кардиолог
Стаж 23 года
Кардиолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Петручак Андрей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петручак Андрей Михайлович

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 41 год
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Таранкова Наталья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таранкова Наталья Евгеньевна

Психиатр
Стаж 25 лет
Психиатр
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маценко Елена Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маценко Елена Львовна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 42 года
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Карпенко Светлана Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Светлана Львовна

Логопед
Стаж 18 лет
Логопед
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Наумкина Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наумкина Анна Николаевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алексеева Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексеева Наталья Геннадьевна

Педиатр
Стаж 14 лет
Педиатр
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алексейко Лидия Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексейко Лидия Леонидовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Антонченко Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонченко Елена Алексеевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 28 лет
Кардиолог, Педиатр
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коренкова Валентина Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коренкова Валентина Семеновна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 37 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бодылевская Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бодылевская Ольга Валерьевна

Терапевт
Стаж 39 лет
Терапевт
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Верещак Марина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верещак Марина Евгеньевна

Психиатр
Стаж 17 лет
Психиатр
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Даниленко Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Даниленко Ирина Юрьевна

Детский эндокринолог
Стаж 23 года
Детский эндокринолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Евтеева Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евтеева Ирина Викторовна

Педиатр
Стаж 13 лет
Педиатр
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ермолович Кристина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолович Кристина Александровна

Клинический психолог
Стаж 16 лет
Клинический психолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иванищенко Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванищенко Наталья Алексеевна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 29 лет
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Савченко Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Дарья Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 11 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мечинская Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мечинская Ольга Михайловна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мизанова Вероника Журабековна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мизанова Вероника Журабековна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Преловская Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Преловская Татьяна Геннадьевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Склинар Татьяна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Склинар Татьяна Федоровна

Неонатолог, Педиатр
Стаж 42 года
Неонатолог, Педиатр
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Королева Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королева Ольга Михайловна

Гастроэнтеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Соловьева Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Татьяна Владимировна

Педиатр
Стаж 25 лет
Педиатр
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Степанова Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Ирина Владимировна

Педиатр
Стаж 37 лет
Педиатр
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Туриченко Владимир Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Туриченко Владимир Васильевич

Психиатр
Стаж 44 года
Психиатр
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Харланова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харланова Ольга Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 43 года
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цой Ольга Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Ольга Андреевна

Педиатр
Стаж 22 года
Педиатр
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Яресько Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яресько Светлана Анатольевна

Педиатр
Стаж 13 лет
Педиатр
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Овчинникова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Наталья Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Латыпова Елена Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Латыпова Елена Яковлевна

Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Степанченко Виктория Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанченко Виктория Дмитриевна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дейкун Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дейкун Анна Александровна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 21 год / Врач второй категории
Кардиолог, Педиатр
Стаж 21 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лысенко Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысенко Ирина Анатольевна

Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
Дерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сорокин Олег Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сорокин Олег Васильевич

Психиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кирпичева Татьяна Афанасьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирпичева Татьяна Афанасьевна

Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Казимирчак Алла Игоревна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Казимирчак Алла Игоревна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 12 лет
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Прилепко Полина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прилепко Полина Анатольевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Багирова Дарья Маликовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Багирова Дарья Маликовна

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Найденова Арина Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Найденова Арина Викторовна

Клинический психолог
Стаж 10 лет
Клинический психолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зимина Алина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зимина Алина Сергеевна

Венеролог, Дерматолог
Стаж 11 лет
Венеролог, Дерматолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Филатова Ирина Валентиновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Филатова Ирина Валентиновна

Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

