Детский доктор
В клинике 71 врач
Адреса
- +7 (423) 263 63 60 , единая справочная по Владивостоку
пр-т Красного Знамени, 156
1-й этаж
ул. Фадеева, 14
1-й этаж
ул. Кирова, 14
1-й этаж
Информация
Клиники Детский доктор – это сеть частных медицинских центров в разных районах Владивостока и Артема. Филиалы обслуживают детей и взрослых, прием ведут врачи первых и высших квалификационных категорий. Среди используемых методов диагностики: УЗИ, ЭКГ, Эхо-КГ, ТРУЗИ, ЭЭГ, лабораторная диагностика.
ООО "Детский доктор".
Лицензия ЛО-25-01-003150.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 27 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей