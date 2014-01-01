  1. Главная
Владивостокская детская поликлиника №3
5.3
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №3

Государственная
В клинике 53 врача
Адреса
ул. Анны Щетининой, 38
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 22 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
пер. Камский, 1/3
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 22 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Гамарника, 17
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 22 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Еще 4
Вызов врача
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Кравцова Марина Ивановна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кравцова Марина Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Трахтенберг Ольга Александровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Трахтенберг Ольга Александровна

Эндокринолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Батурина Светлана Валентиновна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Батурина Светлана Валентиновна

Педиатр
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кацевич Елена Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кацевич Елена Степановна

Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Раменская Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раменская Наталья Викторовна

Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Николенко Галина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николенко Галина Владимировна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дерягина Виктория Георгиевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Дерягина Виктория Георгиевна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Евдокимова Тамара Ивановна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Евдокимова Тамара Ивановна

Педиатр
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Раздай-Бедина Татьяна Владимировна
5.3
Рейтинг
Рейтинг
5.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Раздай-Бедина Татьяна Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Плахотникова Анастасия Юрьевна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Плахотникова Анастасия Юрьевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волкова Ирина Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Волкова Ирина Николаевна

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Верба Дмитрий Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Верба Дмитрий Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мячина Нина Георгиевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Мячина Нина Георгиевна

Педиатр
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Таланова Надежда Федоровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Таланова Надежда Федоровна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Семчук Ирина Миннехановна
4.7
Рейтинг
Рейтинг
4.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Семчук Ирина Миннехановна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Добжинская Юлия Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Добжинская Юлия Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Щербина Татьяна Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Щербина Татьяна Петровна

Педиатр
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тихонова Лариса Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тихонова Лариса Ивановна

Педиатр
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Еськина Владислава Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Еськина Владислава Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лящевская Елена Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лящевская Елена Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вшивкова Людмила Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вшивкова Людмила Викторовна

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шарапатюк Светлана Анатольевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шарапатюк Светлана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Присекина Анна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Присекина Анна Валерьевна

Педиатр
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Анохина Светлана Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анохина Светлана Юрьевна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Туйцына Таисия Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Туйцына Таисия Петровна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чалая Людмила Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чалая Людмила Васильевна

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иванова Елена Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванова Елена Васильевна

Хирург
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рубан Татьяна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рубан Татьяна Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Костейчук Елена Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Костейчук Елена Григорьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 43 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Попова Анастасия Юрьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Попова Анастасия Юрьевна

Педиатр
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Скурлатов Олег Эдуардович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Скурлатов Олег Эдуардович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Картуха Ольга Юрьевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Картуха Ольга Юрьевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Селеменева Наталья Михайловна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Селеменева Наталья Михайловна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Четверкин Олег Олегович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Четверкин Олег Олегович

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чертищева Юлия Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чертищева Юлия Павловна

Врач ЛФК
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чичка Галина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чичка Галина Юрьевна

Педиатр
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зыкова Элла Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зыкова Элла Васильевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Маринченко Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маринченко Галина Ивановна

Педиатр
Стаж 40 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лучшева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лучшева Ирина Александровна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Саяпина Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Саяпина Галина Васильевна

Педиатр
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кравченко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Лариса Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лихобабина Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихобабина Татьяна Михайловна

Кардиолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гаврилова Эвридика Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилова Эвридика Сергеевна

Стоматолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иваненко Марина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваненко Марина Георгиевна

Педиатр, Рефлексотерапевт
Стаж 42 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кибасова Маргарита Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кибасова Маргарита Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Васильева Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Ирина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Антипова Наталья Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антипова Наталья Валентиновна

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурмистрова Тамара Федоровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бурмистрова Тамара Федоровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рязанова Ирина Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рязанова Ирина Александровна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Улискова Марина Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Улискова Марина Владимировна

Педиатр
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пронченко Татьяна Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пронченко Татьяна Сергеевна

Врач ЛФК
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Артемова Татьяна Алексеевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Артемова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пугачева Галина Анатольевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пугачева Галина Анатольевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

