Владивостокская детская поликлиника №3
Государственная
В клинике 53 врача
Адреса
- +7 (423) 232 99 48 , колл-центр
ул. Анны Щетининой, 38
- +7 (423) 278 99 14, отдел кадров
- +7 (423) 278 97 57, заместитель главного врача
- +7 (423) 278 97 28, приёмная главного врача, отдел кадров
пер. Камский, 1/3
ул. Гамарника, 17
1-й этаж
ул. Багратиона, 6
пр-т 100-летия Владивостока, 143
ул. Первая, 6
ул. Лермонтова, 87
Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская детская поликлиника №3".
Прием врачей-специалистов:
- Хирург,
- Офтальмолог,
- Отоларинголог,
- Ортопед,
- Кардиолог,
- Невролог,
- Логопед,
- Инфекционист,
- Психиатр,
- УЗИ,
- Физиотерапевтический кабинет,
- ФГДС.
Лицензия ЛО-25-01-003115.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре