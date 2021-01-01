- Главная
Владивостокская детская поликлиника №5
Государственная
В клинике 50 врачей
Адреса
- +7 (423) 241 43 82 , колл-центр
ул. Бестужева, 13
- +7 (423) 241 46 44, приемная гл. врача
- +7 (423) 241 21 13, зав. педиатрическим отделением
ул. Уткинская, 10
1-й этаж
- +7 (423) 240 79 76, регистратура
ул. Котельникова, 22
ул. Сельская, 9
пр-т Красного Знамени, 71А
Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
Лицензия ЛО-25-01-003950.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 60 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 56 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 59 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 60 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 50 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей