  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская детская поликлиника №5
Владивостокская детская поликлиника №5
0.0
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №5

Государственная
В клинике 50 врачей
Адреса
ул. Бестужева, 13
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 26 минут
Регистратура
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Уткинская, 10
1-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Котельникова, 22
c 9:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Еще 2
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Городецкая Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Городецкая Татьяна Владимировна

Массажист, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Массажист, Врач ЛФК, Реабилитолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Шорохова Ирина Васильевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Шорохова Ирина Васильевна

Педиатр
Стаж 29 лет
Педиатр
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лаврова Полина Алексеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лаврова Полина Алексеевна

Лор (оториноларинголог), Педиатр, Рентгенолог
Стаж 3 года
Лор (оториноларинголог), Педиатр, Рентгенолог
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Савченко Вадим Станиславович
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Савченко Вадим Станиславович

Рефлексотерапевт
Стаж 20 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Богословская Екатерина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богословская Екатерина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ельмеева Елена Владимировна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Ельмеева Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 36 лет
Педиатр
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рычик Ольга Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рычик Ольга Викторовна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кудра Денис Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кудра Денис Андреевич

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иванчук Ирина Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванчук Ирина Васильевна

Врач ЛФК
Стаж 36 лет
Врач ЛФК
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Родионова Алла Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Родионова Алла Васильевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Винокурова Людмила Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Винокурова Людмила Андреевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Жигалова Валентина Васильевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Жигалова Валентина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Архипова Ольга Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Архипова Ольга Григорьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Безгина Марина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безгина Марина Олеговна

Эпидемиолог
Стаж 27 лет
Эпидемиолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горлова Ольга Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горлова Ольга Алексеевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 32 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Горовая Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горовая Людмила Викторовна

Рентгенолог
Стаж 21 год
Рентгенолог
Стаж 21 год
Зайцева Марина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Марина Сергеевна

Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Москаленко Лидия Анисимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москаленко Лидия Анисимовна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коваленко Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваленко Ирина Викторовна

Педиатр
Стаж 33 года
Педиатр
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Леонова Алена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Леонова Алена Михайловна

Физиотерапевт
Стаж 27 лет
Физиотерапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Никоненко Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никоненко Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Александрова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрова Елена Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Вольвачева Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вольвачева Галина Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грогуленко Алла Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грогуленко Алла Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 60 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 60 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иванова Ирина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Ирина Григорьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Литвинова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвинова Елена Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Малиева Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малиева Светлана Александровна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 26 лет
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Милованцева Тамара Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Милованцева Тамара Вячеславовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мишина Валентина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мишина Валентина Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 56 лет
Медицинская сестра (брат)
Стаж 56 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Назарова Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назарова Светлана Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года / Врач второй категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 33 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Потехина Виталия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Потехина Виталия Михайловна

Лаборант
Стаж 59 лет
Лаборант
Стаж 59 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Заудальская Тамара Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заудальская Тамара Ивановна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сулла Мария Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сулла Мария Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Медицинская сестра (брат)
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тригуб Дина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тригуб Дина Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Медицинская сестра (брат)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Москвина Наталья Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москвина Наталья Витальевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Галанова Юлия Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галанова Юлия Дмитриевна

Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Гастроэнтеролог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шаломова Галина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаломова Галина Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 60 лет / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж 60 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Горшкова Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшкова Александра Сергеевна

Педиатр, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Педиатр, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Магда Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Магда Людмила Николаевна

Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Логвинова Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Логвинова Наталья Васильевна

Рефлексотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Попова Надежда Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Надежда Игоревна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гришина Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гришина Ирина Николаевна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Уролог-андролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Глухова Елена Зельмановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухова Елена Зельмановна

Кардиолог
Стаж 50 лет
Кардиолог
Стаж 50 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Демичева Елена Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демичева Елена Дмитриевна

Эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мосина (Сенченко) Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мосина (Сенченко) Ольга Николаевна

Врач ЛФК
Стаж 11 лет
Врач ЛФК
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шрейберг Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шрейберг Екатерина Анатольевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таинцев Андрей Витальевич
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Таинцев Андрей Витальевич

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пустотина Надежда Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пустотина Надежда Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кияница Надежда Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кияница Надежда Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клочкова Валентина Сергеевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клочкова Валентина Сергеевна

Педиатр, Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
Все клиники