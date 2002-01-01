  1. Главная
Детка Групп
4.4
В клинике 7 врачей
Адреса
пер. Камский, 5
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Дежурный врач
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Сабанеева, 17
c 9:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Наблюдение детей с рождения на дому и в клинике. Забор анализов на дому и в клинике. Вызов педиатра на дом. Медкомиссии для садиков, школ.

Врачи работающие в клинике
Интелегатор Надежда Никитична
9.4
13
13 отзывов

Интелегатор Надежда Никитична

Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Черношейкина Татьяна Владимировна
8.0
7
7 отзывов

Черношейкина Татьяна Владимировна

Педиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Пархимович Ольга Викторовна
6.9
3
3 отзыва

Пархимович Ольга Викторовна

Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Федоренко Ирина Петровна
6.6
2
2 отзыва

Федоренко Ирина Петровна

Педиатр
Стаж 28 лет
Принимает детей
Давид-Хан Елена Васильевна
6.3
1
1 отзыв

Давид-Хан Елена Васильевна

Педиатр
Стаж 24 года
Принимает детей
Булавко Наталья Дмитриевна
6.3
1
1 отзыв

Булавко Наталья Дмитриевна

Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Игонина Светлана Юрьевна
6.0
0
0 отзывов

Игонина Светлана Юрьевна

Педиатр
Стаж 29 лет
Принимает детей

