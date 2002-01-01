- Главная
Детка Групп
В клинике 7 врачей
Адреса
пер. Камский, 5
ул. Сабанеева, 17
Информация
Наблюдение детей с рождения на дому и в клинике. Забор анализов на дому и в клинике. Вызов педиатра на дом. Медкомиссии для садиков, школ.
Наблюдение детей от 0 до 18 лет:
- Программа "Личный доктор" на дому;
- Программа "Личный доктор" в клинике;
- Сотовая связь с личным доктором;
- Забор анализов на дому и в клинике;
- Вызов педиатра на дом без выходных;
- Справки в ДДУ, школу, детский лагерь, бассейн, оформление санаторно-курортных карт.
Лицензия ЛО-25-01-002775.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей