  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Дети Радуги
Дети Радуги
0.0
Рейтинг

Дети Радуги

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Никифорова, 55А
c 8:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Проведение разных мастер-классов для детей и взрослых. Консультация семейного психолога по индивидуальным, семейным вопросам. Оказание психологической помощи в работе с детьми и подростками.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Митрушичева Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Митрушичева Анна Александровна

Психолог
Стаж 11 лет
Психолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
Все клиники