Дентонекс
В клинике 5 врачей
Адреса
Информация
Стоматологическая клиника предоставляет полный комплекс стоматологических услуг.
Стоимость первичного приема:
- Стоматолог-терапевт - 500 рублей;
- Стоматолог-хирург - 500 рублей;
- Стоматолог-ортопед - 500 рублей;
- Ортодонт - 500 рублей;
- Имплантолог - 1000 рублей.
Услуги:
- Лечение и профилактика заболеваний полости рта;
- Имплантация зубов;
- Все виды протезирования;
- Лечение и удаление зубов под наркозом.
ООО "Дентонекс".
Лицензия ЛО-25-01-002000.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна