Дентонекс
0.0
Рейтинг

Дентонекс

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Русская, 66
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 35 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Стоматологическая клиника предоставляет полный комплекс стоматологических услуг.

Врачи работающие в клинике
Захарова Инна Геннадьевна
10
28
отзывов

Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 24 года
Росляков Максим Викторович
10
79
отзывов

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Долматова Лела Теймуразовна
10
19
отзывов

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Принимает детей
Еськова (Кулумбегова) Майя Нугзариевна
6.6
4
отзыва

Стоматолог
Стаж 12 лет
Принимает детей
Демешко Глеб Сергеевич
6.0
0
отзывов

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
