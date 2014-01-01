  1. Главная
Дентлор
0.0
Рейтинг

Дентлор

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Калинина, 133
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 39 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.

Врачи работающие в клинике
Алимов Владимир Викторович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Алимов Владимир Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мухина Юлия Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мухина Юлия Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зыкова (Петрыкина) Галина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зыкова (Петрыкина) Галина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кожухова Мария Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кожухова Мария Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 27 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Швайкова Виктория Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Швайкова Виктория Валерьевна

Логопед
Стаж 15 лет
Логопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федотова Людмила Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федотова Людмила Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Причинина Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Причинина Ирина Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

