Дентлор
В клинике 7 врачей
Адреса
Информация
Все виды стоматологической помощи, приём отоларинголога, фониатора, логопеда-фонопеда и физиотерапевта на высоком профессиональном уровне с применением высоко-технологического и современного оборудования.
Специалисты: лор, фониатор, логопед-фонопед, стоматолог, ортопед, терапевт.
Первичный прием:
- лор - 1700 руб., последующий прием - 800 руб.,
- фониатор - 2400 руб.,
- логопед - 1200 руб., последующий прием 700 руб.
- стоматолог - 300 руб.
Осмотр гортани при помощи видеостробоскопа - 1200 руб, последующий прием - 1000 руб.
Стоматология:
- терапия,
- ортопедия,
- хирургия,
- имплантология,
- гигиена полости рта,
- парадонтология,
- лечение зубов.
Лицензия ЛО-25-01-003005.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 27 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Запись онлайн недоступна
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Принимает детей