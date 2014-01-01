  1. Главная
Dentium
0.0
Рейтинг

Dentium

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Строительная 2-я, 12
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 45 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.

Врачи работающие в клинике
Росляков Максим Викторович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
79
отзывов

Росляков Максим Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Калиниченко Екатерина Андреевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
23
отзыва

Калиниченко Екатерина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Познер Маргарита Александровна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
9
отзывов

Познер Маргарита Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Принимает детей
Муравьева Анна Владимировна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
5
отзывов

Муравьева Анна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Демешко Глеб Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Демешко Глеб Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
