- Главная
- Все клиники
- Dentium
Dentium
В клинике 5 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Основные направления клиники: терапевтическое, профилактическое, ортопедическое, хирургическое и пародонтология.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре