ДенТас
В клинике 12 врачей
Адреса
Информация
Полный спектр услуг по лечению (взрослый прием, специализированный детский прием), отбеливанию, исправлению прикуса, протезированию зубов. Также клиника специализируется на имплантации зубов.
ООО "ДенТас".
Филиал находится в АТЦ "Станислав".
Первичный осмотр (консультация) - 500 руб.
Лицензия ЛО-25-01-003147.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 17 лет
Стаж 26 лет
Стаж 13 лет
Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 16 лет
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 10 лет
Стаж 9 лет
Стаж 28 лет
Стаж 16 лет
Принимает детей
Стаж не указан
