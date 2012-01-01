  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ДенТас
ДенТас
4.7
Рейтинг

ДенТас

В клинике 12 врачей
Адреса
пр-т Народный, 11В
АТЦ "Станислав"
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 45 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Полный спектр услуг по лечению (взрослый прием, специализированный детский прием), отбеливанию, исправлению прикуса, протезированию зубов. Также клиника специализируется на имплантации зубов.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Соловьёва Тамара Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьёва Тамара Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Володина Светлана Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Володина Светлана Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 17 лет
Стоматолог, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полусмак Наталья Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полусмак Наталья Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 26 лет
Стоматолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шубина Наталья Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шубина Наталья Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 13 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Морозов Евгений Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозов Евгений Александрович

Стоматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мальков Сергей Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Мальков Сергей Николаевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 16 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-гнатолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селиверстова Ольга Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Селиверстова Ольга Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ярова Инна Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ярова Инна Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хрипко Елена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хрипко Елена Андреевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Панченко Геннадий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панченко Геннадий Геннадьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жученко Евгения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жученко Евгения Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Аношкин Антон Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аношкин Антон Александрович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники