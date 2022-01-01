  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Dentalux
Dentalux
5.9
Рейтинг

Dentalux

В клинике 4 врача
Адреса
пр-т Красного Знамени, 10
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 47 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Терапевтические, хирургические услуги, ортопедия. Все виды протезирования. Профессиональная гигиена.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Петухова Анна Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Петухова Анна Борисовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петухова Надежда Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петухова Надежда Константиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Халиман Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Халиман Оксана Владимировна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
Все клиники