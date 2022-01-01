- Главная
Dentalux
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Терапевтические, хирургические услуги, ортопедия. Все виды протезирования. Профессиональная гигиена.
Приём ведут: стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, врач-гигиенист.
Терапевтическая стоматология:
- Гигиена полости рта,
- Отбеливание зубов,
- Адгезивный мостовидный протез, прямые реставрации зубов без протезирования,
- Лечение кариеса, стоматита, пародонтита и пародонтоза.
Ортопедическая стоматология:
- Временные коронки (на оксиде циркония и алюминия) и их изготовление,
- Эстетические композитные реставрации,
- Мерилендский мост, щадящие виды протезирования,
- Пломбирование и протезирование (на имплантантах) зубов,
- Вкладки (культевые и керамические).
Хирургическая стоматология:
- Зубосохраняющие операции,
- Имплантация зубов,
- Установка костного блока.
Лицензия - ЛО-25-01-001341.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна