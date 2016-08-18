  1. Главная
Денталлюкс Сервис
7.7
Рейтинг

Денталлюкс Сервис

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Светланская, 179
c 8:30 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 50 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Весь спектр стоматологических услуг от диагностики на современном томографе 3D до имплантации и сложных видов протезирования. Элайнеры.

Врачи работающие в клинике
Алимов Владимир Викторович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Алимов Владимир Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пархоменко Татьяна Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пархоменко Татьяна Васильевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Зоя Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Смирнова Зоя Анатольевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дзёмин Андрей Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дзёмин Андрей Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гнездова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гнездова Ольга Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 33 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пак Валерия Артуровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Валерия Артуровна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Олейник Марина Наримановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олейник Марина Наримановна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

