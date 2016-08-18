- Главная
Денталлюкс Сервис
В клинике 8 врачей
Информация
Весь спектр стоматологических услуг от диагностики на современном томографе 3D до имплантации и сложных видов протезирования. Элайнеры.
Врачи: стоматолог ортопед, стоматолог хирург.
Первичный осмотр - 500 рублей.
ООО "Денталлюкс Сервис".
Л041-01023-25/00551829 от 18.08.2016г.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 27 лет
Стаж 33 года
