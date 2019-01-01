Возможна оплата по Qr-коду.

Компания предоставляет гарантии на все виды услуг.

На базе действующего законодательства и с учетом накопленного опыта работы клиникой выработан протокол обслуживания пациентов. Оказание медицинской помощи осуществляется на основании договора об оказании платных стоматологических услуг, планов лечения и протезирования, разрабатываемых врачами индивидуально для каждого пациента, исходя из его жалоб и пожеланий, медицинских показаний, а также с учетом материальных возможностей пациента.

Консультация стоматолога - 650 руб.

Лицензия ЛО-25-01-003110.

ООО "Дентал Мастер".

