  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Дентал Мастер
Дентал Мастер
7.8
Рейтинг

Дентал Мастер

В клинике 20 врачей
Записаться на приём
Адреса
ул. Бурачка, 17
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 52 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение, протезирование, имплантация зубов. Профилактика, хирургия.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Петрук Иван Викторович
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Петрук Иван Викторович

Пластический хирург, Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Пластический хирург, Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Артимович Александр Андреевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Ивахненко Алексей Александрович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ивахненко Алексей Александрович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Богомолова Елена Юрьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Богомолова Елена Юрьевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Соловьёва Тамара Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьёва Тамара Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Сажинянц Ваган Альбертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сажинянц Ваган Альбертович

Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Записаться на приём
Фролов Илья Игоревич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Фролов Илья Игоревич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Записаться на приём
Агабабов Григорий Лазаревич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Агабабов Григорий Лазаревич

Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Шидловская Жанна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шидловская Жанна Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Записаться на приём
Овидько Юлия Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Овидько Юлия Васильевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Галунов Павел Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галунов Павел Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 35 лет
Записаться на приём
Якушева Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Якушева Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Записаться на приём
Редько Николай Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
47
отзывов

Редько Николай Николаевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дылдина Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дылдина Ирина Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 30 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Иваненко Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваненко Наталья Николаевна

Зубной техник
Стаж 33 года
Зубной техник
Стаж 33 года
Карсалов Вячеслав Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карсалов Вячеслав Евгеньевич

Зубной техник
Стаж 36 лет
Зубной техник
Стаж 36 лет
Олесик Галина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олесик Галина Валентиновна

Зубной техник
Стаж 34 года
Зубной техник
Стаж 34 года
Береговая Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Береговая Людмила Ивановна

Стоматолог
Стаж 53 года
Стоматолог
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковтун Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтун Ирина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пересунько Инесса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пересунько Инесса Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
Все клиники