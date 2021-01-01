  1. Главная
Dental home
8.2
Рейтинг

Dental home

В клинике 3 врача
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 30
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение зубов, исправление прикуса, все виды протезирования, лечение пародонтита аутоплазмой, профессиональная гигиена полости рта, отбеливание, имплантация, костная пластика, удаление зубов любой сложности.

Врачи работающие в клинике
Щербатых Олег Владимирович
8.5
Рейтинг
Рейтинг
8.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Щербатых Олег Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Большакова Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Большакова Светлана Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

