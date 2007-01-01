  1. Главная
Дентал Эффект
8.6
Рейтинг

Дентал Эффект

В клинике 9 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 59 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Семейная стоматология для взрослых и детей любого возраста. Высококвалифицированные специалисты. Опыт работы более 14 лет. Полный спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, ортопедия, имплантация зубов, ортодонтия, детский прием.

Врачи работающие в клинике
Молоканов Алексей Константинович
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Молоканов Алексей Константинович

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Принимает детей
Симоненко Лариса Евгеньевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Симоненко Лариса Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 33 года
Стоматолог
Стаж 33 года
Ковалёва Ксения Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалёва Ксения Андреевна

Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
Баранчук Лариса Шамсуддиновна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Баранчук Лариса Шамсуддиновна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Нефедов Олег Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нефедов Олег Борисович

Хирург-пародонтолог
Стаж не указан
Хирург-пародонтолог
Стаж не указан
Гусельникова Евгения Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гусельникова Евгения Игоревна

Стоматолог
Стаж 15 лет
Стоматолог
Стаж 15 лет
Дряблова Виола Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дряблова Виола Сергеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Строганова Ирина Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Строганова Ирина Вячеславовна

Стоматолог-гигиенист
Стаж 21 год
Стоматолог-гигиенист
Стаж 21 год
Кондакова Олеся Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондакова Олеся Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
