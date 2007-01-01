- Главная
Дентал Эффект
В клинике 9 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
Информация
Семейная стоматология для взрослых и детей любого возраста. Высококвалифицированные специалисты. Опыт работы более 14 лет. Полный спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, ортопедия, имплантация зубов, ортодонтия, детский прием.
Консультация - от 500 руб.
Клиника работает с 2007 года.
Преимущества работы с компанией:
- импланты системы Ankylos, Straumann, Dentium;
- профессиональная гигиена полости рта;
- косметическая реставрация зубов;
- детский прием;
- виниры;
- композитные виниры;
- элайнеры;
- контроль стерильности департаментом здравоохранения ПК;
- сложные клинические случаи и оперирующие врачи;
- гарантия на импланты до 5 лет;
- рассрочка без переплаты.
Лицензия ЛО-25-01-001627.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 18 лет
Принимает детей
Стаж 33 года
Стаж 6 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 15 лет
Стаж не указан
Стаж 21 год
Стаж 17 лет
