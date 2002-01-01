  1. Главная
Дент-Арт
0.0
Рейтинг

Дент-Арт

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Московская, 1
оф. 1
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Полный объем стоматологических услуг: лечение под микроскопом, удаление зубов, лазерное отбеливание, парадонтологическая стоматология, хирургическая стоматология, имплантация.

Врачи работающие в клинике
Луговой Вячеслав Викторович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
5
отзывов

Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Бугай Марина Константиновна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
3
отзыва

Бугай Марина Константиновна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Принимает детей
Леонов Максим Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Леонов Максим Анатольевич

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Паскачеева Олеся Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Паскачеева Олеся Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Рябцева Екатерина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Рябцева Екатерина Леонидовна

Стоматолог
Стаж не указан
