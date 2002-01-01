Лазерная стоматология ДЕНТ-арт предлагает комплексное современное лечение.

Услуги по терапии:

Лечение кариеса и осложненного кариеса (пульпита), периодонтита;

Полное косметическое восстановление и художественная реставрация зубов;

Лечение пародонта;

Подготовка к протезированию.

Лечение под микроскопом.

Услуги по гигиене полости рта:

Профессиональная гигиена полости рта;

Удаление над и поддесневых зубных отложений;

Отбеливание зубов по системе opalescence США, BELLE Корея, Amazing White США;

Лазерное отбеливание.

Услуги по хирургии:

Удаление зубов разной сложности;

Парадонтологические и хирургические вмешательства;

Дентальная имплантация.

Также хирургический кабинет оснащен всем необходимым для проведения малых оперативных вмешательств на челюстных костях, а именно:

транспозиция костных блоков с последующей фиксацией микровинтами;

операция поднятия дна верхнечелюстного синуса открытым способом;

возможность увеличения объема костной ткани неинвазивным методом, так называемый "синусграфтинг".

В операционной проводятся операции по установке дентальных имплантатов фирмы Implantium Superline Корея.

Услуги по протезированию:

Функциональная диагностика зубо-челюстной системы;

Протезирование: металлокерамика, безметалловая цельнокерамическая конструкция, керамика на каркасе из диоксида циркония и цельноциркониевая коронка;

Съемное протезирование;

Сложное бюгельное протезирование на замковых креплениях;

Протезирование на имплантантах.

Первичный осмотр - 1000 руб.

Лицензия ЛО-25-01-005067.

ООО "Дент-Арт".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.