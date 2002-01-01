- Главная
Дент-Арт
Полный объем стоматологических услуг: лечение под микроскопом, удаление зубов, лазерное отбеливание, парадонтологическая стоматология, хирургическая стоматология, имплантация.
Лазерная стоматология ДЕНТ-арт предлагает комплексное современное лечение.
Услуги по терапии:
- Лечение кариеса и осложненного кариеса (пульпита), периодонтита;
- Полное косметическое восстановление и художественная реставрация зубов;
- Лечение пародонта;
- Подготовка к протезированию.
Лечение под микроскопом.
Услуги по гигиене полости рта:
- Профессиональная гигиена полости рта;
- Удаление над и поддесневых зубных отложений;
- Отбеливание зубов по системе opalescence США, BELLE Корея, Amazing White США;
- Лазерное отбеливание.
Услуги по хирургии:
- Удаление зубов разной сложности;
- Парадонтологические и хирургические вмешательства;
- Дентальная имплантация.
Также хирургический кабинет оснащен всем необходимым для проведения малых оперативных вмешательств на челюстных костях, а именно:
- транспозиция костных блоков с последующей фиксацией микровинтами;
- операция поднятия дна верхнечелюстного синуса открытым способом;
- возможность увеличения объема костной ткани неинвазивным методом, так называемый "синусграфтинг".
В операционной проводятся операции по установке дентальных имплантатов фирмы Implantium Superline Корея.
Услуги по протезированию:
- Функциональная диагностика зубо-челюстной системы;
- Протезирование: металлокерамика, безметалловая цельнокерамическая конструкция, керамика на каркасе из диоксида циркония и цельноциркониевая коронка;
- Съемное протезирование;
- Сложное бюгельное протезирование на замковых креплениях;
- Протезирование на имплантантах.
Первичный осмотр - 1000 руб.
Лицензия ЛО-25-01-005067.
ООО "Дент-Арт".
