  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Денс-ДВ
Денс-ДВ
0.0
Рейтинг

Денс-ДВ

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 111А
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 10 минут
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Оказание услуг по гинекологии, диетологии, косметологии и другие. Лечение, протезирование, имплантация, отбеливание зубов. Хирургия. Косметические услуги. Массаж лица.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Эйдис Элла Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Эйдис Элла Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
Все клиники