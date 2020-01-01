  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Демос
Демос
0.0
Рейтинг

Демос

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Круговая 2-я, 12
2-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Родионова Ольга Валерьевна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Родионова Ольга Валерьевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 33 года
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурундукова Татьяна Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурундукова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хайбрахманова Валентина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хайбрахманова Валентина Владимировна

Массажист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Массажист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Патрушева Гелена Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Патрушева Гелена Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 26 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цай Андрей Валерьевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Цай Андрей Валерьевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 26 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Виткина Светлана Исааковна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Виткина Светлана Исааковна

Врач ЛФК
Стаж 39 лет
Врач ЛФК
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
Все клиники