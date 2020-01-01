- Главная
- Все клиники
- Демос
Демос
В клинике 6 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лицензия ЛО-25-01-001334.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей