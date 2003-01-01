- Главная
Дэм
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Терапевтическая и хирургическая стоматология, имплантация и протезирование, ортодонтия, отбеливание зубов, детский стоматолог.
Первичный осмотр - 640 руб.
Детская стоматология:
- Адаптационное посещение;
- Лечение постоянных и молочных зубов;
- Цветные пломбы;
- Заключение стоматолога к школе и детскому саду;
- Детский уголок.
Протезирование зубов:
- Съёмные протезы (полные и частичные).
ООО "Стоматология "Дэм".
Лицензия ЛО-25-01-003018.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
