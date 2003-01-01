  1. Главная
Дэм
0.0
Рейтинг

Дэм

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Русская, 27В
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Терапевтическая и хирургическая стоматология, имплантация и протезирование, ортодонтия, отбеливание зубов, детский стоматолог.

Врачи работающие в клинике
Черикова Александра Олеговна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Черикова Александра Олеговна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Долженкова-Макеева Валерия Борисовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Долженкова-Макеева Валерия Борисовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Большакова Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Большакова Светлана Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малышко (Павлова) Алёна Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малышко (Павлова) Алёна Григорьевна

Стоматолог
Стаж 15 лет
Стоматолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

