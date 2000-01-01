  1. Главная
Деал-С
0.0
Рейтинг

Деал-С

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Русская, 55А
вход со стороны дороги, 1-й этаж
c 10:00 до 18:00. Сейчас открыто. Закроется через 22 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Оказание широкого спектра стоматологических услуг. Прием ведут специалисты: терапевт, хирург, ортопед.

Врачи работающие в клинике
Крылова Диана Юрьевна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Крылова Диана Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голуб Алексей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Алексей Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

