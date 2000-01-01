- Главная
Деал-С
В клинике 2 врача
Адреса
Информация
Оказание широкого спектра стоматологических услуг. Прием ведут специалисты: терапевт, хирург, ортопед.
Широкий спектр услуг, состоящий из комплексного лечения зубов, десен и ухода за полостью рта.
Действуют скидочные системы для пенсионеров, ветеранов, медицинских работников.
Лицензия ЛО-25-01-001683.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
