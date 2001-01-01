  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ДантистЪ
ДантистЪ
0.0
Рейтинг

ДантистЪ

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Енисейская, 7/1
БЦ "Меридиан", 5-й этаж, оф. 506
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Парамонов Виталий Борисович
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Парамонов Виталий Борисович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Филимонова Александра Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филимонова Александра Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники