ДантистЪ
В клинике 2 врача
Адреса
Информация
Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг.
Услуги:
- Лечение зубов;
- Все виды протезирования;
- Хирургия и имплантация, ортопедия;
- Художественная реставрация;
- Профессиональная гигиена, отбеливание зубов.
Консультация - 500 рублей.
Филиал находится в БЦ "Меридиан".
ООО "Дантистъ".
Лицензия ЛО-25-01-002541.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет