ДанТир
0.0
Рейтинг

ДанТир

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 55Б
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Быстренко Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быстренко Юлия Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
