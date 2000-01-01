  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Дальневосточный окружной медицинский центр
Дальневосточный окружной медицинский центр
0.0
Рейтинг

Дальневосточный окружной медицинский центр

Государственная
В клинике 340 врачей
Адреса
Круглосуточный стационар
пр-т 100-летия Владивостока, 161
c 9:00 до 17:30. Сейчас открыто. Закроется через 1 минуту
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Поликлиника
ул. Береговая, 3
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Стоматологическая поликлиника
ул. Морозова, 7
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Майстровская Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровская Юлия Витальевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Сытинова Елена Алексеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
29
отзывов

Сытинова Елена Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полежаев Александр Анатольевич
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Полежаев Александр Анатольевич

Онколог, Хирург, Торакальный хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Онколог, Хирург, Торакальный хирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Усов Виктор Васильевич
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Усов Виктор Васильевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ничипуренко Юлия Анатольевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Ничипуренко Юлия Анатольевна

Эндоскопист
Стаж 22 года / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 22 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вахрушев Николай Александрович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Вахрушев Николай Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евдокимова Зоя Сергеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Евдокимова Зоя Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 59 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 59 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гулян Грант Самсонович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гулян Грант Самсонович

Маммолог, Онколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чульчеков Евгений Николаевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Чульчеков Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 12 лет
Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таранков Алексей Сергеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Таранков Алексей Сергеевич

Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартынов Геннадий Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Мартынов Геннадий Викторович

Хирург
Стаж 27 лет
Хирург
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Протопопов Владимир Владимирович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Протопопов Владимир Владимирович

Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бурлова Татьяна Кузьминична
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бурлова Татьяна Кузьминична

Стоматолог-хирург
Стаж 45 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дударь Оксана Анатольевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Дударь Оксана Анатольевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пальчикова Елена Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пальчикова Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-эндоскопист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозевич Виталий Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозевич Виталий Викторович

Эндоскопист
Стаж 15 лет
Эндоскопист
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черданцева Татьяна Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Черданцева Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дзюба Михаил Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дзюба Михаил Александрович

Рентгенолог
Стаж 14 лет
Рентгенолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хорошилова Наталья Геннадьевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Хорошилова Наталья Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дода Сергей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дода Сергей Сергеевич

Хирург, Главный врач
Стаж 22 года
Хирург, Главный врач
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцев Александр Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зайцев Александр Викторович

Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гардер Юрий Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гардер Юрий Александрович

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батюкова Вера Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батюкова Вера Евгеньевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бородина Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородина Ирина Александровна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казакевич Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казакевич Наталья Геннадьевна

Терапевт
Стаж 17 лет
Терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ребикова Жанна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ребикова Жанна Сергеевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дворцова Ирина Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дворцова Ирина Ильинична

Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Элла Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Элла Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жефруа Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жефруа Марина Анатольевна

Зубной врач
Стаж 28 лет
Зубной врач
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малявина Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малявина Марина Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цой Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Елена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Буркова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буркова Татьяна Васильевна

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Обидный Юрий Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Обидный Юрий Константинович

Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Достовалова Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Достовалова Дарья Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гассе Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гассе Тамара Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дербенева Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дербенева Юлия Викторовна

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Портовая Изабелла Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Портовая Изабелла Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондакова Олеся Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондакова Олеся Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зубрилина Валентина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зубрилина Валентина Андреевна

Стоматолог
Стаж 12 лет
Стоматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гуреев Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуреев Алексей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дворцова Наталья Юрьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дворцова Наталья Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 36 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кочергин Владимир Николаевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кочергин Владимир Николаевич

Мануальный терапевт
Стаж 23 года
Мануальный терапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чмиль Ольга Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чмиль Ольга Юрьевна

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ремез Владимир Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ремез Владимир Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидор Светлана Леонидовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сидор Светлана Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дмитренко Ксения Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дмитренко Ксения Александровна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сивачук Виктория Викторовна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сивачук Виктория Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шишкина Виктория Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шишкина Виктория Александровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дмитриева Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дмитриева Ольга Владимировна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воротынцева Ирина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воротынцева Ирина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королева Татьяна Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Королева Татьяна Дмитриевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маточкин Михаил Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Маточкин Михаил Александрович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шрамко Геннадий Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шрамко Геннадий Иванович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шмыков Андрей Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шмыков Андрей Валерьевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Анцупов Сергей Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анцупов Сергей Николаевич

Уролог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скворцов Виталий Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скворцов Виталий Геннадьевич

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арова Ольга Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Арова Ольга Евгеньевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бакал Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бакал Ольга Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Машенцева Ольга Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Машенцева Ольга Андреевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Турова Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Турова Елена Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клюкин Геннадий Товьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клюкин Геннадий Товьевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лощенкова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лощенкова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назаренко Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Лариса Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Онищенко Раиса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Онищенко Раиса Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лукошина Марина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукошина Марина Константиновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фильченкова Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фильченкова Елена Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чуприна Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чуприна Анна Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юрикова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрикова Елена Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доценко Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доценко Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Конкина Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конкина Светлана Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Поведайко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поведайко Лариса Алексеевна

Терапевт
Стаж 15 лет
Терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самкова Лариса Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самкова Лариса Вячеславовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Атопышева Татьяна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Атопышева Татьяна Федоровна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белая Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белая Ольга Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герасименко Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герасименко Татьяна Николаевна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коломеец Лариса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коломеец Лариса Александровна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максименко Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максименко Анна Петровна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербакова Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербакова Лариса Алексеевна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Богачева Алла Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богачева Алла Борисовна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иващенко Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иващенко Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кононцева Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кононцева Елена Валентиновна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лобанова Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лобанова Елена Петровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попков Дмитрий Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попков Дмитрий Алексеевич

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Швед Маргарита Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Швед Маргарита Павловна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горих Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горих Наталья Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гуляева Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуляева Наталья Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Добронецкая Галина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Добронецкая Галина Борисовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клочкова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клочкова Галина Викторовна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ермакова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермакова Наталья Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Несина Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Несина Ирина Алексеевна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нечитайло Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нечитайло Екатерина Александровна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сапожникова Софья Максимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапожникова Софья Максимовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Подоляк Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подоляк Светлана Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Масалова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Масалова Наталья Юрьевна

Клинический фармаколог
Стаж не указан
Клинический фармаколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Харламова Александра Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Харламова Александра Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беспалова Ирина Афиногеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беспалова Ирина Афиногеновна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чекалина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чекалина Елена Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вырышева Елена Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вырышева Елена Эдуардовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гогунская Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гогунская Татьяна Александровна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Даценко Инесса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Даценко Инесса Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Курочкина Тамара Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курочкина Тамара Васильевна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Захарьева Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарьева Светлана Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Родионова Лидия Лукинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Родионова Лидия Лукинична

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сагидуллина Равия Габсаматовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сагидуллина Равия Габсаматовна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косинская Елена Анастасьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косинская Елена Анастасьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Безрученко Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безрученко Ольга Викторовна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Майданов Юрий Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майданов Юрий Вячеславович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Давиденко Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давиденко Елена Васильевна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Муренко Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Муренко Татьяна Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Каминская Марина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каминская Марина Леонидовна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Плешкова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плешкова Наталья Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Обухова Людмила Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Обухова Людмила Степановна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степовая Наталья Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степовая Наталья Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пышная Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пышная Ирина Николаевна

Фельдшер
Стаж не указан
Фельдшер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Татаржицкий Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Татаржицкий Александр Александрович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Валеева Фания Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Валеева Фания Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хайдурова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хайдурова Анна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аджидерская Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аджидерская Любовь Михайловна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Власова Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власова Елена Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Наталья Николаевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евдохина Галина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евдохина Галина Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Изибадирова Наталья Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Изибадирова Наталья Иннокентьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ищук Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ищук Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маевская Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маевская Ольга Юрьевна

Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коньшина Светлана Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коньшина Светлана Степановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попадюк Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попадюк Ольга Александровна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коробкина Любовь Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коробкина Любовь Евгеньевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Святенко Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Святенко Ирина Александровна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крамар Альбина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крамар Альбина Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сергунин Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергунин Сергей Владимирович

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Юлия Владимировна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Липилина Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Липилина Елена Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пышкова Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пышкова Светлана Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якбаева Ольга Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якбаева Ольга Львовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Обыденникова Тамара Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Обыденникова Тамара Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карпинская Юлия Юльевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпинская Юлия Юльевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рубашек Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рубашек Ирина Алексеевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Ревматолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Решетникова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Решетникова Татьяна Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рогач Маргарита Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогач Маргарита Евгеньевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селищева Юлия Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селищева Юлия Григорьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соляник Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соляник Елена Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Судакова Анастасия Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Судакова Анастасия Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трусенко Сергей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трусенко Сергей Васильевич

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чистякова Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чистякова Валентина Петровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селиванова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Селиванова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шарова Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарова Галина Николаевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Старикова Екатерина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старикова Екатерина Борисовна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шкотова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкотова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шувалова Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шувалова Елена Леонидовна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бакирова Оксана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бакирова Оксана Анатольевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковенко Валентина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковенко Валентина Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болотникова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болотникова Екатерина Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Багаева Светлана Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Багаева Светлана Петровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ващилина Валентина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ващилина Валентина Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Демидова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демидова Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Мария Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Мария Борисовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кабанцева Светлана Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанцева Светлана Павловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кабанченко Марина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кабанченко Марина Петровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозова Валентина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Валентина Яковлевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рябченко Людмила Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рябченко Людмила Павловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коваленко Евгения Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваленко Евгения Васильевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цой Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цой Елена Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коптенор Ольга Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коптенор Ольга Андреевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Артюхова Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артюхова Наталья Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беликова Татьяна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беликова Татьяна Евгеньевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Микшевич Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Микшевич Светлана Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Олейник Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олейник Ольга Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Боброва Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боброва Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михалева Анна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михалева Анна Андреевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Верхозин Валерий Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верхозин Валерий Дмитриевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Москаленко Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Москаленко Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Залата Татьяна Германовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Залата Татьяна Германовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федорова Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорова Юлия Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Ольга Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалева Евгения Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Евгения Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крапивная Ирина Тимофеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крапивная Ирина Тимофеевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мануйлова Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мануйлова Елена Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Барановский Вячеслав Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барановский Вячеслав Иванович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маслова Юлия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маслова Юлия Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бородин Леонид Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородин Леонид Андреевич

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Наумова Марина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наумова Марина Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волкова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волкова Марина Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пасеукина Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пасеукина Ольга Ивановна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Исхакова Светлана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исхакова Светлана Геннадьевна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петько Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петько Виктория Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузнецова Валентина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Валентина Дмитриевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рыжик Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыжик Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мизев Андрей Григорьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мизев Андрей Григорьевич

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Миненко Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миненко Ольга Владимировна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Турчина Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турчина Светлана Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тыртышная Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тыртышная Ольга Владимировна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ченцова Александра Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ченцова Александра Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тимофеев Дмитрий Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимофеев Дмитрий Иванович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киняйкин Роман Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киняйкин Роман Федорович

Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранова Лада Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Лада Анатольевна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцева Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Татьяна Викторовна

Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Заведующий поликлиникой
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондратьева Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондратьева Елена Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якубович Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якубович Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Планкина Лилия Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Планкина Лилия Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гайнуллина Лариса Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гайнуллина Лариса Константиновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Третьякова Евгения Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Третьякова Евгения Валентиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гурская Светлана Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурская Светлана Михайловна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Троценко Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Троценко Ирина Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулик Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Анна Николаевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Татьяна Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бирюкова Анна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бирюкова Анна Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Юлия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Юлия Васильевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Боброва Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боброва Ольга Юрьевна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иконникова Надежда Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иконникова Надежда Олеговна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Людмила Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кизюкова Александра Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кизюкова Александра Валерьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горяинова Галина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горяинова Галина Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Очкина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Очкина Наталья Викторовна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Галина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Галина Валентиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сутурина Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сутурина Екатерина Александровна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ивченко Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ивченко Валентина Петровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хоменко Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хоменко Ирина Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шульгина Виктория Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульгина Виктория Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Артемьева Галина Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Артемьева Галина Аркадьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яровая Юлия Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яровая Юлия Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болтачева Зоя Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болтачева Зоя Михайловна

Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Медицинская сестра перевязочной
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якимова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якимова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ворсина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ворсина Елена Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аблаева Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аблаева Татьяна Викторовна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Базарова Виктория Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Базарова Виктория Дмитриевна

Психотерапевт
Стаж не указан
Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грибань Павел Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибань Павел Андреевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гунько Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гунько Ирина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крахмаль Любовь Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крахмаль Любовь Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крушинская Евгения Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крушинская Евгения Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куклина Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куклина Людмила Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маковоз Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маковоз Юлия Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Оленникова Александра Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оленникова Александра Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киселева Яна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киселева Яна Борисовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ремизова Лариса Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ремизова Лариса Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рыбалка Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбалка Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солнцева Светлана Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солнцева Светлана Олеговна

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стопа Дмитрий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стопа Дмитрий Сергеевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Богдановская Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богдановская Ирина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Субачева Лидия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Субачева Лидия Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Терехов Сергей Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Терехов Сергей Михайлович

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шалимова Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шалимова Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Берник Павел Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берник Павел Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Богданов Виталий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богданов Виталий Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вандалковская Вера Рашидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вандалковская Вера Рашидовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голубчанская Любовь Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубчанская Любовь Ивановна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гумённая Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гумённая Екатерина Сергеевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жиляева Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жиляева Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Збань Владимир Гаврилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Збань Владимир Гаврилович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колганова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колганова Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кот Вера Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кот Вера Евгеньевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузьмин Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмин Александр Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лысенко Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лысенко Татьяна Анатольевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Майстровский Кирилл Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровский Кирилл Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Озерова Виктория Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Озерова Виктория Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Осипенко Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Осипенко Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Оськина Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Оськина Татьяна Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономаренко Анжелика Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаренко Анжелика Андреевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пучкина Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пучкина Марина Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Романова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сапронова Ольга Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапронова Ольга Дмитриевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Серебрякова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серебрякова Елена Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Татаринцева Светлана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Татаринцева Светлана Андреевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Титова Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титова Тамара Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хромова Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хромова Елена Леонидовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернобиль Ольга Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернобиль Ольга Павловна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чумак Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чумак Елена Валерьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шарай Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарай Елена Викторовна

Трансфузиолог
Стаж не указан
Трансфузиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шкляр Мария Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкляр Мария Васильевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Данилова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилова Ольга Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дьячек Элеонора Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дьячек Элеонора Михайловна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дьячек Вадим Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов