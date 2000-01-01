- Главная
- Все клиники
- Дальневосточный окружной медицинский центр
Дальневосточный окружной медицинский центр
Государственная
В клинике 340 врачей
Адреса
Круглосуточный стационар
пр-т 100-летия Владивостока, 161
- +7 (423) 231 59 26, приемное отделение
- +7 (423) 231 49 81, стол справок, центр профилактики остеопороза
- +7 (423) 234 00 05, запись на МРТ, КТ, рентген-денситометрию, отделение лучевой диагностики
- +7 (423) 231 54 26, запись на МРТ, КТ, рентген-денситометрию, отделение лучевой диагностики
- +7 (423) 237 51 22, заведующий стационаром
- +7 (423) 231 56 89, запись на ФГДС, колоноскопию - эндоскопическое отделение
- +7 (423) 231 59 28, терапевтическое отделение
- +7 (423) 231 56 93, хирургическое отделение
- +7 (423) 231 56 86, неврологическое отделение
- +7 (423) 231 54 39, ожоговое отделение
- +7 (423) 231 56 98, отделение анестизиологии и реанимации
- +7 (423) 231 54 59, ординаторская урологов
- +7 (423) 231 56 87, отделение функциональной диагностики
- +7 (423) 231 54 47, отделение реабилитации и восстановительного лечения
- +7 (423) 231 54 29, паталогоанатомическое отделение
- +7 (423) 234 67 80, факс
- +7 (423) 231 54 36, приемная руководителя
- +7 (423) 231 54 77, клинико-диагностическая лаборатория
- +7 (423) 234 67 80, факс
Поликлиника
ул. Береговая, 3
- +7 (423) 222 49 33, приёмная заведующей
- +7 (924) 732 02 40, предварительная запись к врачам
Стоматологическая поликлиника
ул. Морозова, 7
1-й этаж
- +7 (423) 222 42 15, приемная заведующей
- +7 (423) 249 63 50, регистратура
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" г. Владивосток.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 59 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 59 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре