D’esten
6.6
Рейтинг

D’esten

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Прапорщика Комарова, 58
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто. Закроется через 33 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Эстетическая стоматология.

Врачи работающие в клинике
Степанов Денис Гарьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
40
отзывов

Степанов Денис Гарьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 17 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким (Гончарук) Виктория Сандровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Ким (Гончарук) Виктория Сандровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-эндодонт
Стаж 16 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-эндодонт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сударкин Дмитрий Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сударкин Дмитрий Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зыкова (Петрыкина) Галина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зыкова (Петрыкина) Галина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цисельская Александра Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цисельская Александра Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

