Частная педиатрия. Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому, консультации узких специалистов, УЗИ премиального класса, ЭКГ, собственная экстренная клиническая лаборатория, все прививки, выдача больничных листов.
Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому.
Комплексное предложение на комиссии для детей за 1 день в возрасте:
- 1 месяца;
- 1 года;
- перед поступлением в детский сад;
- перед школой.
Услуги:
- Осмотр педиатра в клинике;
- Вызов педиатра на дом;
- Программы наблюдения детей с рождения;
- Личный педиатр;
- Анализы, в том числе экстренные;
- Вакцинация - весь спектр детских вакцин;
- УЗИ на аппарате премиального класса;
- Детский невролог;
- Детский хирург;
- Детский травматолог-ортопед;
- Детский окулист;
- ЛОР;
- Детский уролог-андролог;
- Детский гинеколог;
- Детский психиатр;
- Семинары для родителей - по выходным;
- Школа Здорового Питания для детей.
Клиника расположена в центре города, в районе Первой Речки в светлом, уютном помещении. Рядом с клиникой находится охраняемая парковка бесплатная для посетителей. В помещении лечебного учреждения имеется игровая зона для детей, комната для кормления грудничков. Потоки больных и здоровых детей разделены отдельными входами. Приём пациентов осуществляется ежедневно, без выходных и праздников. В этом же режиме работает клиническая экспресс-лаборатория.
В клинике проводится вакцинация детей, ведут приём узкие специалисты, осуществляются профилактические осмотры, по выходным - проводятся семинары для родителей по актуальным вопросам детского здоровья, в постоянном режиме работает Школа Здорового Питания для детей.
В клинике созданы условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.
ООО "Цветы жизни".
Лицензия ЛО-25-01-004659.
