Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому.

Комплексное предложение на комиссии для детей за 1 день в возрасте:

1 месяца;

1 года;

перед поступлением в детский сад;

перед школой.

Услуги:

Осмотр педиатра в клинике;

Вызов педиатра на дом;

Программы наблюдения детей с рождения;

Личный педиатр;

Анализы, в том числе экстренные;

Вакцинация - весь спектр детских вакцин;

УЗИ на аппарате премиального класса;

Детский невролог;

Детский хирург;

Детский травматолог-ортопед;

Детский окулист;

ЛОР;

Детский уролог-андролог;

Детский гинеколог;

Детский психиатр;

Семинары для родителей - по выходным;

Школа Здорового Питания для детей.

Клиника расположена в центре города, в районе Первой Речки в светлом, уютном помещении. Рядом с клиникой находится охраняемая парковка бесплатная для посетителей. В помещении лечебного учреждения имеется игровая зона для детей, комната для кормления грудничков. Потоки больных и здоровых детей разделены отдельными входами. Приём пациентов осуществляется ежедневно, без выходных и праздников. В этом же режиме работает клиническая экспресс-лаборатория.

В клинике проводится вакцинация детей, ведут приём узкие специалисты, осуществляются профилактические осмотры, по выходным - проводятся семинары для родителей по актуальным вопросам детского здоровья, в постоянном режиме работает Школа Здорового Питания для детей.

В клинике созданы условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.

ООО "Цветы жизни".

Лицензия ЛО-25-01-004659.

