Цветы Жизни

В клинике 34 врача
Адреса
ул. Садовая, 27
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 35 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Частная педиатрия. Наблюдение педиатром детей в клинике и на дому, консультации узких специалистов, УЗИ премиального класса, ЭКГ, собственная экстренная клиническая лаборатория, все прививки, выдача больничных листов.

Врачи работающие в клинике
Гергерт Анна Валерьевна
10
7
отзывов

Педиатр, Главный врач
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Курникова Илона Юрьевна
8.9
10
отзывов

Окулист (офтальмолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Бескровная Оксана Леонидовна
8.1
6
отзывов

Нефролог, Педиатр
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Илюшина Анна Николаевна
7.8
6
отзывов

Педиатр
Стаж 28 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Мельникова Елена Александровна
7.7
3
отзыва

Уролог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Ключенко Мария Сергеевна
7.5
5
отзывов

Педиатр
Стаж 22 года
Принимает детей
Шишкина Леся Александровна
7.5
5
отзывов

Педиатр
Стаж 36 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Давыдова Наталья Александровна
7.4
5
отзывов

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Колесникова Валентина Петровна
7.3
5
отзывов

Педиатр
Стаж 31 год
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Белоусова Вероника Анатольевна
7.2
4
отзыва

Лор (оториноларинголог)
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Терешкина Александра Юрьевна
7.2
5
отзывов

Педиатр
Стаж 26 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Оноприенко Елена Алексеевна
7.1
4
отзыва

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
Принимает детей
Рябухина Екатерина Васильевна
6.9
3
отзыва

Кардиолог, Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Постойкина Марина Анатольевна
6.9
3
отзыва

Онколог, Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Лоскутова Анастасия Анатольевна
6.8
3
отзыва

Педиатр
Стаж 7 лет
Принимает детей
Мега Анастасия Викторовна
6.8
1
отзыв

Педиатр
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Гольник Наталья Владимировна
6.6
2
отзыва

Педиатр
Стаж 26 лет
Принимает детей
Терентьева Елена Витальевна
6.3
1
отзыв

УЗИ-специалист
Стаж 27 лет
Принимает детей
Тютнева Наталия Викторовна
6.3
1
отзыв

Окулист (офтальмолог)
Стаж 9 лет
Принимает детей
Бондарчук Ольга Борисовна
6.3
1
отзыв

Хирург, Зав. отделением плановой хирургии
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Серебрянская Наталья Николаевна
6.3
1
отзыв

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Бондаревская Маргарита Николаевна
6.2
1
отзыв

Травматолог-ортопед
Стаж 21 год
Принимает детей
Ковтун Олег Павлович
6.0
9
отзывов

Лор (оториноларинголог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Бирюкова Наталья Николаевна
6.0
0
отзывов

Невролог (невропатолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Гололобова Светлана Семеновна
6.0
0
отзывов

Эндокринолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Динисюк Елена Анатольевна
6.0
0
отзывов

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Малетина Наталья Владимировна
6.0
0
отзывов

Гематолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Седых Иван Сергеевич
6.0
0
отзывов

Уролог-андролог
Стаж 6 лет
Принимает детей
Бондаренко Елена Ивановна
5.4
2
отзыва

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Шатоба Елена Валерьевна
6.0
0
отзывов

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Гудзь Светлана Анатольевна
5.7
1
отзыв

Педиатр
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Хайманова Наталия Валериевна
5.7
1
отзыв

Психиатр, Психотерапевт, Клинический психолог
Стаж 29 лет
Принимает детей
Заречнева Виолетта Игоревна
5.4
2
отзыва

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Щербакова Дарья Владимировна
6.0
0
отзывов

Педиатр
Стаж 3 года
Принимает детей

