Центр здоровья волос и кожи
Центр здоровья волос и кожи

В клинике 3 врача
Адреса
пр-т Народный, 27
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Клиника по лечению волос и кожи. Лечение и профилактика трихологических патологий, дерматологических заболеваний, возрастных изменений кожи лица и тела.

Врачи работающие в клинике
Юровская Дарья Петровна
6.5
4
отзыва

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Суханова Александра Сергеевна
6.3
1
отзыв

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

