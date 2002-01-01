- Главная
Центр стоматологии профессора Русаковой
В клинике 17 врачей
Адреса
Информация
Клиника для детей и взрослых, имеющая статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Руководитель клиники - эксперт медицинской помощи Национальной Медицинской Палаты РФ. Специалисты клиники - профессора и доктора медицинских наук.
Услуги:
- Имплантация с применением систем AstraTech, IMPRO, Bredent, Dentium;
- Протезирование;
- Ортодонтия (выравнивание зубов брекет-системами, элайнерами, миофункциональными аппаратами);
- Отбеливание зубов;
- Медикаментозный сон (безопасный наркоз, седация);
- Челюстно-лицевая хирургия (операции на челюстях, уздечки языка, губ);
- Диагностика (компьютерная томография, ОПТГ, рентген);
- Лечение зубов;
- Хирургия;
- Лечение десен (лечение кровоточивости, неприятного запаха полости рта);
- Эстетическая стоматология и реставрация зубов;
- Детская стоматология (в том числе в состоянии медикаментозного сна);
- Профессиональная гигиена;
- НАНО-технологии для укрепления эмали зубов.
Все стоматологи профессорской клиники Русаковой имеют практический опыт работы и готовы оказать любую стоматологическую помощь.
Первичный осмотр - 650 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002805-15.
Узнать подробную информацию о врачах клиники можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж не указан
Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж не указан
Принимает детей
Стаж не указан
Принимает детей
Стаж 43 года / Доктор медицинских наук
Стаж не указан
Стаж не указан
