Центр стоматологии профессора Русаковой
5.3
Рейтинг

Центр стоматологии профессора Русаковой

В клинике 17 врачей
ул. Уборевича, 38
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Информация

Клиника для детей и взрослых, имеющая статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Руководитель клиники - эксперт медицинской помощи Национальной Медицинской Палаты РФ. Специалисты клиники - профессора и доктора медицинских наук.

Врачи работающие в клинике
Якушева Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
2
отзыва

Якушева Анастасия Алексеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Туктарова Надежда Олеговна
8.8
Рейтинг
11
отзывов

Туктарова Надежда Олеговна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Рустамов Магеррам Гусейн оглы
7.2
Рейтинг
4
отзыва

Рустамов Магеррам Гусейн оглы

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Русакова Елена Юрьевна
6.6
Рейтинг
2
отзыва

Русакова Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Мальков Николай Олегович
6.6
Рейтинг
2
отзыва

Мальков Николай Олегович

Стоматолог-хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 14 лет
Юрченко Светлана Александровна
6.4
Рейтинг
3
отзыва

Юрченко Светлана Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Ким Эльвира Юрьевна
6.3
Рейтинг
1
отзыв

Ким Эльвира Юрьевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гончаренко (Гребенщикова) Марина Андреевна
6.3
Рейтинг
1
отзыв

Гончаренко (Гребенщикова) Марина Андреевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Битюкова Жанна Владимировна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Битюкова Жанна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Кочеткова Татьяна Андрияновна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Кочеткова Татьяна Андрияновна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Лях Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Лях Елена Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Вайлерт Виктор Александрович
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Вайлерт Виктор Александрович

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 43 года / Доктор медицинских наук
Дурнева Ольга Павловна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Дурнева Ольга Павловна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Бойчук Екатерина Алексеевна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Бойчук Екатерина Алексеевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
