Центр Ревматологии и Активного Долголетия
0.0
Рейтинг

Центр Ревматологии и Активного Долголетия

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 159Г
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто. Закроется через 1 час, 49 минут
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Медведь Елена Эдуардовна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Медведь Елена Эдуардовна

Ревматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

