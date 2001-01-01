- Главная
Центр репродуктивного здоровья
Информация
Лечение бесплодия и ЭКО.
Филиал международного центра диагностики и лечения бесплодия CLWH.
ООО "Эйч Би Медикал".
Услуги:
- лечение гинекологических заболеваний;
- ведение беременности;
- гинекологические манипуляции;
- кольпоскопия;
- УЗИ;
- все виды анализов.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 37 лет
Принимает детей
Стаж 21 год
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
