Центр репродуктивного здоровья
4.4
Рейтинг

Центр репродуктивного здоровья

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Волховская, 5
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение бесплодия и ЭКО.

Врачи работающие в клинике
Лотова Анна Юрьевна
8.7
9
отзывов

Лотова Анна Юрьевна

Каргиева Наталья Григорьевна
7.4
5
отзывов

Каргиева Наталья Григорьевна

Принимает детей
Хамроева Умида Жахонкуловна
7.2
4
отзыва

Хамроева Умида Жахонкуловна

Пак Елена Викторовна
7.2
4
отзыва

Пак Елена Викторовна

Сиренко Вера Васильевна
5.3
7
отзывов

Сиренко Вера Васильевна

Доступен вызов на дом

