В клинике 7 врачей
Адреса
Информация
Направления деятельности центра:
- Медицинская диагностика слуха у всех категорий лиц с подозрением на снижение слуха на современном диагностическом оборудовании;
- Функциональная диагностика проблем слуховосприятия;
- Слухопротезирование: подбор, настройка индивидуальных слуховых аппаратов, обучение пациентов правилам пользования слуховыми аппаратами;
- Педагогическая реабилитация лиц с патологией слуха и речи на современном звукоусиливающем оборудовании, в том числе после кохлеарной имплантации;
- Психодиагностика и психокоррекционная работа с пациентами, имеющими нарушения слуха;
- Сервисное обслуживание слуховых аппаратов: ремонт и настройка слуховых аппаратов, изготовление индивидуальных внутриушных вкладышей;
- Раннее выявление тугоухости и постановка на "Д" - учет (совместно с врачами неонатологами, педиатрами, неврологами) новорожденных из групп риска, детей первых лет жизни с подозрением на патологию слуха. Осуществление мероприятий на втором этапе проведения аудиологического скрининга новорожденных в рамках Национального проекта "Здоровье";
- Плановая выездная работа по краю: медицинская диагностика, слухопротезирование, консультативная помощь населению на местах.
- Оказание диагностической и консультативной помощи ведомственным учреждениям и организациям в разрешении сложных и конфликтных случаев (призывники в армию, плавсостав, профпатология, УФСИН и др.);
- Проведение совместных консультаций со специалистами других лечебных учреждений;
- Проведение циклов усовершенствования врачей - оториноларингологов по курсу "Сурдология" совместно с кафедрой ЛОР – болезней ВГМУ;
- Организационно-методическая работа: подготовка и проведение семинаров по сурдологии, дефектологии, аудиологическому скринингу, оказание консультативной и методической помощи специалистам на территориях края;
- Оказание диагностической, слухопротезной и консультативной помощи детям специализированных детских учреждений.
Центр реабилитации слуха входит в состав Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи:
- Центр охраны материнства и детства;
- Диагностический центр;
- Центр восстановительной медицины и реабилитации;
- Врачебно-физкультурный диспансер;
- Центр вакцинопрофилактики.
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи".
Врачи работающие в клинике
