  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Центр реабилитации слуха
Центр реабилитации слуха
0.0
Рейтинг

Центр реабилитации слуха

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Спортивная, 11
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто. Закроется через 52 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Бушуева Ольга Алексеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бушуева Ольга Алексеевна

Лор (оториноларинголог), Зав. отделением, Сурдолог
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Зав. отделением, Сурдолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шуваев Владимир Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шуваев Владимир Владимирович

Лор (оториноларинголог), Зав. центром, Сурдолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Зав. центром, Сурдолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Переловский Игорь Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Переловский Игорь Юрьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пикалова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пикалова Ирина Александровна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скутельник Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скутельник Оксана Владимировна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кислухина Любовь Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кислухина Любовь Федоровна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ланкина Гюльвард Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ланкина Гюльвард Владимировна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
Все клиники