Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
6.0
Рейтинг

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Толстого, 54
c 9:00 до 18:00
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
пр-т Океанский, 41
c 9:00 до 18:00
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 9:00 до 14:00
Запись на ПМПК
Пн.
Вт.
Выходной
Ср.
Выходной
Чт.
Выходной
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 9:00 до 13:00
Запись к другим специалистам
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Оказание логопедической и психологической помощи детям. Работа с детьми от 4-х лет и старше.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Савинкина Юлия Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Савинкина Юлия Дмитриевна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

