В клинике 1 врач
Адреса
ул. Толстого, 54
пр-т Океанский, 41
Информация
Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Оказание логопедической и психологической помощи детям. Работа с детьми от 4-х лет и старше.
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока".
Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Принимает детей