В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Виниры, лечение, протезирование, исправление прикуса, удаление, имплантация, отбеливание зубов и гигиена полости рта.
Стоимость конультации 500 рублей.
ООО "Центр профессиональной стоматологии".
Лицензия ЛО-25-01-003972.
Врачи:
- Бочкарев Игорь Александрович - стоматолог-ортопед;
- Квык Данил Валерьевич - стоматолог-терапевт, хирург;
- Кутузова Наталья Викторовна- стоматолог-терапевт.
Возможно лечение, имплантация и протезирование в рассрочку на 6 месяцев без переплат.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 17 лет
Стаж 24 года / Врач первой категории
Принимает детей