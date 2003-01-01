  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Центр профессиональной стоматологии
Центр профессиональной стоматологии
8.9
Рейтинг

Центр профессиональной стоматологии

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Гоголя, 30
2-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Виниры, лечение, протезирование, исправление прикуса, удаление, имплантация, отбеливание зубов и гигиена полости рта.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Бочкарев Игорь Александрович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бочкарев Игорь Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кутузова Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кутузова Наталья Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Барадулина Юлия Алексеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Барадулина Юлия Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
Все клиники