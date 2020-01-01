- Главная
Центр патологии мочеиспускания
В клинике 4 врача
Адреса
Информация
Лечение нарушений мочеиспускания.
В центре ведут прием высококвалифицированные врачи, специализирующиеся на лечении различных форм недержания мочи, хронического цистита, хронического простатита, аденомы предстательной железы, эректильной дисфункции, мочекаменной болезни. В клинике используются авторские методики, позволяющие повысить эффективность диагностики и лечения, улучшить качество жизни.
Лицензия ЛО-25-01-003050.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 42 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 22 года
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан
