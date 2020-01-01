Центр патологии мочеиспускания

В центре ведут прием высококвалифицированные врачи, специализирующиеся на лечении различных форм недержания мочи, хронического цистита, хронического простатита, аденомы предстательной железы, эректильной дисфункции, мочекаменной болезни. В клинике используются авторские методики, позволяющие повысить эффективность диагностики и лечения, улучшить качество жизни.

Лицензия ЛО-25-01-003050.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.