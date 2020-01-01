  1. Главная
Центр патологии мочеиспускания
3.9
Рейтинг

Центр патологии мочеиспускания

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Посьетская, 32
каб. 16
Сейчас закрыто
Пн.
Выходной
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение нарушений мочеиспускания.

Врачи работающие в клинике
Данилов Вадим Валерьевич
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Данилов Вадим Валерьевич

Уролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Головко Ольга Германовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Головко Ольга Германовна

Уролог
Стаж 22 года
Данилов Валерий Вадимович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Данилов Валерий Вадимович

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Чернецкий Николай Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чернецкий Николай Сергеевич

Уролог
Стаж не указан
