Центр оптометрии

В клинике 2 врача
Адреса
Информация
Диагностика зрения, подбор очков и линз.
Прием ведет ведущий врач - офтальмолог.
Кабинет оснащен передовым оптометрическим оборудованием, проводится полная диагностика зрения, назначается лечение, подбор очков и контактных линз.
Центр является филиалом сети оптик "Хамелеон".
Врачи работающие в клинике
Стаж 37 лет
Принимает детей
Стаж 20 лет
