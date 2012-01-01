  1. Главная
Центр оптометрии
6.1
Рейтинг

Центр оптометрии

В клинике 2 врача
Адреса
пр-т Океанский, 90
c 10:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Диагностика зрения, подбор очков и линз.

Врачи работающие в клинике
Журавлева Елена Ивановна
8.8
Рейтинг
Рейтинг
8.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Журавлева Елена Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Принимает детей
Крюкова Екатерина Валентиновна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Крюкова Екатерина Валентиновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет
Принимает детей

