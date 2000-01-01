  1. Главная
Центр неврологии
0.0
Рейтинг

Центр неврологии

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Кирова, 23
1-й этаж
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Безоперационное лечение межпозвоночной грыжи. Лечение болезней сосудов, болей в спине и суставах. Массаж.

Врачи работающие в клинике
Красовский Александр Романович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
2
отзыва

Красовский Александр Романович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Молдованова Виктория Олеговна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
11
отзывов

Молдованова Виктория Олеговна

Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет
Малахов Альберт Юрьевич
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
8
отзывов

Малахов Альберт Юрьевич

Массажист
Стаж 31 год
Принимает детей

