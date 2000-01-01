- Главная
Центр неврологии
В клинике 3 врача
Адреса
Информация
Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Безоперационное лечение межпозвоночной грыжи. Лечение болезней сосудов, болей в спине и суставах. Массаж.
- Стоимость вторичного приёма - 1000 руб.;
- Стоимость приёма пенсионеров - 1000 руб.;
- Приём мануального терапевта - 2000 руб.;
- Консультация физиотерапевта - 800 руб.;
- Повторный приём пенсионерам - 600 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 40 лет
Стаж 40 лет
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Стаж 31 год
Стаж 31 год
Принимает детей