Центр охраны материнства и детства
3.5
Рейтинг

Центр охраны материнства и детства

Государственная
В клинике 161 врач
Адреса
ул. Уборевича, 30/37
c 8:00 до 19:00. Сейчас открыто
Консультативные приемы
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационары
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Врачи работающие в клинике
Еременко Максим Алексеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
91
отзыв

Еременко Максим Алексеевич

Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Флеболог, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Нелюбов Игорь Владимирович
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Нелюбов Игорь Владимирович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Петрова Ольга Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Петрова Ольга Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Рубцова Анна Юрьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
30
отзывов

Рубцова Анна Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Белякова Ольга Олеговна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Белякова Ольга Олеговна

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Турсин Александр Сергеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Турсин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Капацинская Оксана Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
25
отзывов

Капацинская Оксана Владимировна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Татьяна Геннадьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Васильева Татьяна Геннадьевна

Педиатр, Заведующий поликлиникой
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Педиатр, Заведующий поликлиникой
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Василенко Елена Михайловна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Василенко Елена Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зиганшин Дмитрий Валерьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Зиганшин Дмитрий Валерьевич

УЗИ-специалист, Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кравцов Юрий Александрович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Кравцов Юрий Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Тихомирова Валерия Юрьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Тихомирова Валерия Юрьевна

Уролог-андролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Румянцев Илья Михайлович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Румянцев Илья Михайлович

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 12 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Спицын Станислав Игоревич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Спицын Станислав Игоревич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 11 лет
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург), Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Разумова Виктория Викторовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кузора Елена Владимировна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кузора Елена Владимировна

Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хе Ирина Санчольевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Хе Ирина Санчольевна

Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дубовый Сергей Анатольевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дубовый Сергей Анатольевич

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чемизова Карина Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чемизова Карина Сергеевна

Массажист
Стаж 20 лет
Массажист
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бусаров Сергей Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бусаров Сергей Викторович

Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беленькая Анастасия Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Беленькая Анастасия Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ремез Светлана Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ремез Светлана Владимировна

Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Трахтенберг Ольга Александровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Трахтенберг Ольга Александровна

Эндокринолог
Стаж 11 лет
Эндокринолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Балчихина Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Балчихина Наталья Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косянчук Татьяна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Косянчук Татьяна Владимировна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гурьева Маринжина Марленовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурьева Маринжина Марленовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дыдыка Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дыдыка Людмила Александровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 10 лет
Аллерголог-иммунолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ткаченко Олег Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткаченко Олег Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гривкова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гривкова Екатерина Владимировна

Кардиолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дейкун Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дейкун Анна Александровна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 21 год / Врач второй категории
Кардиолог, Педиатр
Стаж 21 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кулик Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Людмила Александровна

Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прилепко Полина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прилепко Полина Анатольевна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гуляева Татьяна Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гуляева Татьяна Петровна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Жуков Виталий Сергеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Жуков Виталий Сергеевич

Уролог, Хирург
Стаж 49 лет
Уролог, Хирург
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сергеева Латавра Иосифовна
7.5
Рей
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сергеева Латавра Иосифовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шишацкая Светлана Николаевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шишацкая Светлана Николаевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ткачук Яна Петровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ткачук Яна Петровна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Милкина Екатерина Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Милкина Екатерина Юрьевна

Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сергеева Наталья Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сергеева Наталья Юрьевна

Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Генетик
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ляхов Александр Иванович
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ляхов Александр Иванович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондратьева Галина Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кондратьева Галина Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полинтова Ольга Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Полинтова Ольга Николаевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гладских Татьяна Алексеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гладских Татьяна Алексеевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ли Олег Енхоевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ли Олег Енхоевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Наталья Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Григорьева Наталья Викторовна

Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Москальцова Надежда Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Москальцова Надежда Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новикова Марина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Новикова Марина Викторовна

Хирург, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
Хирург, Уролог-андролог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Белоус Наталья Альбертовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Белоус Наталья Альбертовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Морозова Инна Игоревна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозова Инна Игоревна

Дерматовенеролог
Стаж 23 года
Дерматовенеролог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шевченко Наталья Николаевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шевченко Наталья Николаевна

Гинеколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бурая Ольга Николаевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бурая Ольга Николаевна

Нефролог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нефролог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рыбалкина Валентина Николаевна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Рыбалкина Валентина Николаевна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Уролог-андролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клименко Виктория Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Клименко Виктория Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Победоносцева Наталия Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Победоносцева Наталия Михайловна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рязанова Людмила Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рязанова Людмила Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова Елена Октаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Степанова Елена Октаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шастун Юлия Аркадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шастун Юлия Аркадьевна

Кардиолог
Стаж 27 лет
Кардиолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Щербань Анна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щербань Анна Владимировна

Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог-маммолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дьячкова Юлия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дьячкова Юлия Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Журавлева Елена Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Журавлева Елена Борисовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кучекеева Людмила Ивановна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кучекеева Людмила Ивановна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Колесник Иван Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колесник Иван Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
УЗИ-специалист
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гришина Любовь Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гришина Любовь Александровна

Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Ортопед, Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Егай Юрий Владимирович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Егай Юрий Владимирович

Кардиолог, Аритмолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Аритмолог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ярмолюк Виктория Сергеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ярмолюк Виктория Сергеевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Панчоян Варваре Мкртичевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панчоян Варваре Мкртичевна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пешкова Елена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пешкова Елена Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абдуллаева Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абдуллаева Елена Сергеевна

Неонатолог
Стаж 14 лет
Неонатолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Поцелуева Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поцелуева Ирина Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ильющенков Антон Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ильющенков Антон Сергеевич

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чарыкова Мария Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чарыкова Мария Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Синягина Евгения Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Синягина Евгения Валерьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смольников Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смольников Александр Александрович

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Абрамченко Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абрамченко Анна Николаевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Томко Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Томко Галина Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трегуб Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трегуб Ирина Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фрунзе Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фрунзе Анастасия Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хаснутдинова Алена Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хаснутдинова Алена Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чекуренкова Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чекуренкова Татьяна Валерьевна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ченцова Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ченцова Людмила Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чернышова Раиса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернышова Раиса Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черношейкин Борис Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черношейкин Борис Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чучкина Ирина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чучкина Ирина Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шахназарян Тигран Каренович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шахназарян Тигран Каренович

Нейрохирург
Стаж не указан
Нейрохирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шведова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шведова Татьяна Александровна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шейко Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шейко Ирина Анатольевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шерстобитова Ольга Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шерстобитова Ольга Валентиновна

Спортивный врач
Стаж не указан
Спортивный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сергута Любовь Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергута Любовь Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Яворская Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яворская Марина Владимировна

Педиатр, Психотерапевт
Стаж 24 года
Педиатр, Психотерапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Боролис Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Боролис Ирина Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шульга Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульга Светлана Юрьевна

Трансфузиолог
Стаж не указан
Трансфузиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлов Андрей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлов Андрей Васильевич

Зав. отделением, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 33 года
Зав. отделением, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Погодаева Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Погодаева Татьяна Викторовна

Неонатолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Неонатолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Богомолова Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Богомолова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бояркина Евгения Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бояркина Евгения Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бурма Виктор Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурма Виктор Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зернова Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зернова Екатерина Сергеевна

Педиатр
Стаж 12 лет
Педиатр
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Александрова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Александрова Татьяна Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сёмина Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сёмина Светлана Юрьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Слепченко Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слепченко Екатерина Сергеевна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Брезинская Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брезинская Светлана Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Буев Андрей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буев Андрей Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хлудеев Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хлудеев Владимир Николаевич

Сексолог
Стаж не указан
Сексолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смольников Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смольников Сергей Александрович

Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Уролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Наталья Иосифовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Наталья Иосифовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цывкина Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цывкина Галина Ивановна

Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Луценко Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Луценко Галина Анатольевна

Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Воронина Валентина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронина Валентина Георгиевна

Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Власова Людмила Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власова Людмила Борисовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михайлик Лариса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлик Лариса Ивановна

Генетик
Стаж не указан
Генетик
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Решетова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Решетова Ольга Александровна

Психолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Психолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волчкович Лариса Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волчкович Лариса Григорьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Симонян Мнацакан Авакович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симонян Мнацакан Авакович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бруенок Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бруенок Елена Валерьевна

Генетик, Лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
Генетик, Лаборант
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гордеева Ольга Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гордеева Ольга Вячеславовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чаусова Полина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чаусова Полина Александровна

Генетик
Стаж не указан
Генетик
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шапкина Наталья Николаева
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шапкина Наталья Николаева

Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Генетик
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пожарская Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пожарская Ирина Николаевна

Генетик
Стаж не указан
Генетик
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Светлана Владимировна

Эндокринолог, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гурьянова Елизавета Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурьянова Елизавета Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ишпахтина Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ишпахтина Галина Ивановна

Логопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Логопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Королькова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королькова Ольга Владимировна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Завьялова Татьяна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Завьялова Татьяна Павловна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дорошенко Константин Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорошенко Константин Владимирович

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач второй категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Перерва Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перерва Анна Сергеевна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зябко Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зябко Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колесникова Виктория Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесникова Виктория Витальевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мантурова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мантурова Анна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Старцева Инна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старцева Инна Юрьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кириченко Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириченко Ольга Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цупик Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цупик Ирина Сергеевна

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Перлова Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перлова Татьяна Ивановна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Челюстно-лицевой хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дерр Максим Яковлевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дерр Максим Яковлевич

Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клерсфельд Лина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клерсфельд Лина Алексеевна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бусаров Сергей Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бусаров Сергей Леонидович

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Клименчук Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименчук Наталья Сергеевна

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кожушко Виктория Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожушко Виктория Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трошина Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трошина Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Косырева Надежда Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косырева Надежда Федоровна

Диетолог
Стаж не указан
Диетолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьева Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Людмила Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 57 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 57 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Крымсалова Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крымсалова Ольга Анатольевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куликов Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куликов Сергей Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазарь Виктория Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарь Виктория Владимировна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макаркина Наталья Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаркина Наталья Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Марухно Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марухно Наталья Ивановна

Хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мельниченко Маргарита Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельниченко Маргарита Павловна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Воронин Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронин Сергей Владимирович

Генетик, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Генетик, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мельянкин Алексей Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельянкин Алексей Валерьевич

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Молчан Валерия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молчан Валерия Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлова Надежда Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлова Надежда Сергеевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарчук Светлана Геннадьевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
31
отзыв

Макарчук Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Синицина Людмила Трофимовна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Синицина Людмила Трофимовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рахманова Светлана Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рахманова Светлана Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трофимова Наталья Олеговна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трофимова Наталья Олеговна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Можарова Елена Евгеньевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Можарова Елена Евгеньевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якименко Вадим Анатольевич
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Якименко Вадим Анатольевич

Нейрохирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Трофимова Юлия Александровна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Трофимова Юлия Александровна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сафронова Ирина Петровна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сафронова Ирина Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Березюк Ольга Николаевна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Березюк Ольга Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зинченко Светлана Прокопьевна
4.5
Рейтинг
Рейтинг
4.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Зинченко Светлана Прокопьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Опрышко Инесса Анатольевна
3.5
Рейтинг
Рейтинг
3.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Опрышко Инесса Анатольевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

