Кабинет лечения головокружения
В клинике 1 врач
Адреса
Информация
Отоневрология и общая неврология.
Приём детей с 15 лет.
Возможна оплата по qr коду.
Филиал находится в БЦ "Примбизнесцентр".
ИП Клименко И. Н.
Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
