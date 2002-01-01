  1. Главная
Кабинет лечения головокружения
0.0
Рейтинг

Кабинет лечения головокружения

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Комсомольская, 1
БЦ
c 9:30 до 16:30. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Выходной
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Отоневрология и общая неврология.

Врачи работающие в клинике
Клименко Ирина Николаевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Клименко Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Отоневролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Отоневролог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
