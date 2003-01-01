Центр лазерной косметологии Тисс

- Главная
Лечение на александритовом лазере "Candela GentleLASE". Врачебная косметология, трихология, лазерное омоложение, блефоропластика, лечение стрий (растяжки), удаление пигментных пятен, рубцов, шрамов, папиллом. Лечение постакне, удаление сосудов на лице и ногах, фотоомоложение.
Центры лазерной косметологии "ТИСС" с 2015 года оказывают услуги по лазерной эпиляции, косметологии лица и коррекции тела, удалению новообразований, а также лечению волос и кожи головы. Специалисты центров "ТИСС" работают на современном оборудовании, которое соответствует международным стандартам качества и произведено ведущими фирмами с мировым именем: США, Южной Кореи, Италии. Всемирная известность, доказанная безопасность и проверенные результаты, позволяют с уверенностью говорить об эффективности проведения лазерных процедур для решения различных эстетических проблем лица и тела. Высокотехнологичные методики и опытные, квалифицированные специалисты центра "ТИСС" помогут обрести уверенность в своей красоте.
Услуги клиники:
- Лазерная эпиляция Candela Gentlelase;
- Фотоомоложение/фотолечение на аппарате Joule BBL HERO (BroadBand Light);
- Ультразвуковой SMAS – лифтинг ULTRAFORMER III;
- Фракционное лазерное омоложение СО2 DEKA SMARTXIDE DOT II;
- Лазерное фотоомоложение и удаление сосудов Vbeam Perfecta (Candela);
- Уходовые процедуры на аппарате Hydrafacial MD;
- Трансдермальная мезотерапия Dermadrop TDA;
- Антивозрастные процедуры на аппарате GENEO+;
- Коррекция фигуры ENDOSPHERES THERAPY;
- Вакуумный массаж Icoone Laser Pro;
- Лечение целлюлита EMTONE;
- Прессотерапия BTL-6000 LYMPHASTIM;
- Инъекционная косметология и контурная пластика;
- Биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика, диспорт;
- Эндосфера терапия для лица;
- Трихолог (диагностика и лечение, мезотерапия, плазмотерапия)*;
- Интимное омоложение на аппарате DEKA SMARTXIDE DOT II.
В продаже имеются подарочные сертификаты.
Лицензия ЛО-25-01-002848.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.