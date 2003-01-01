Центр лазерной косметологии Тисс

Центры лазерной косметологии "ТИСС" с 2015 года оказывают услуги по лазерной эпиляции, косметологии лица и коррекции тела, удалению новообразований, а также лечению волос и кожи головы. Специалисты центров "ТИСС" работают на современном оборудовании, которое соответствует международным стандартам качества и произведено ведущими фирмами с мировым именем: США, Южной Кореи, Италии. Всемирная известность, доказанная безопасность и проверенные результаты, позволяют с уверенностью говорить об эффективности проведения лазерных процедур для решения различных эстетических проблем лица и тела. Высокотехнологичные методики и опытные, квалифицированные специалисты центра "ТИСС" помогут обрести уверенность в своей красоте.

Услуги клиники:

Лазерная эпиляция Candela Gentlelase;

Фотоомоложение/фотолечение на аппарате Joule BBL HERO (BroadBand Light);

Ультразвуковой SMAS – лифтинг ULTRAFORMER III;

Фракционное лазерное омоложение СО2 DEKA SMARTXIDE DOT II;

Лазерное фотоомоложение и удаление сосудов Vbeam Perfecta (Candela);

Уходовые процедуры на аппарате Hydrafacial MD;

Трансдермальная мезотерапия Dermadrop TDA;

Антивозрастные процедуры на аппарате GENEO+;

Коррекция фигуры ENDOSPHERES THERAPY;

Вакуумный массаж Icoone Laser Pro;

Лечение целлюлита EMTONE;

Прессотерапия BTL-6000 LYMPHASTIM;

Инъекционная косметология и контурная пластика;

Биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика, диспорт;

Эндосфера терапия для лица;

Трихолог (диагностика и лечение, мезотерапия, плазмотерапия)*;

Интимное омоложение на аппарате DEKA SMARTXIDE DOT II.

В продаже имеются подарочные сертификаты.

Лицензия ЛО-25-01-002848.

