Кабинет интегративной психологии
0.0
Рейтинг

Кабинет интегративной психологии

В клинике 3 врача
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 102
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Профессиональные психиатр, психотерапевт и детский психолог помогут обрести душевное здоровье, психологический комфорт и радость жизни. Прием детей с 3-х лет. Тренинги по арт-терапии, сексологии, бизнес-тренинги.

Врачи работающие в клинике
Алексеева Елена Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
26
отзывов

Алексеева Елена Владимировна

Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Нарколог, Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дрейцер Людмила Юрьевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Дрейцер Людмила Юрьевна

Психотерапевт
Стаж 24 года
Психотерапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горшкова (Майдаченко) Анна Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Горшкова (Майдаченко) Анна Владимировна

Психолог
Стаж 16 лет
Психолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

