Кабинет интегративной психологии
В клинике 3 врача
Адреса
Информация
Профессиональные психиатр, психотерапевт и детский психолог помогут обрести душевное здоровье, психологический комфорт и радость жизни. Прием детей с 3-х лет. Тренинги по арт-терапии, сексологии, бизнес-тренинги.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 24 года
Стаж 16 лет
Принимает детей